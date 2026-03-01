טהראן בוערת מחדש, למרות נהרות של דם ואלפי הרוגים בגל הדיכוי הקטלני ביותר בתולדות הרפובליקה האסלאמית, הסטודנטים חוזרים לקמפוסים ודורשים דבר אחד בלבד: את נפילת המשטר: "נילחם, נמות, ונחזיר לעצמנו את איראן" (העולם הערבי)
ברצף של תיעודים מרחבי איראן, ובמיוחד מאוניברסיטה בטהרן הבירה, נראים מפגינים צעירים שקוראים קריאות נגד המשטר | באחד התיעודים נראים סטודנטים שתוקפים סטודנטים אחרים שהביאו דגל פלסטיני: "תתקעו אותו" (העולם הערבי)
התקיפה באיראן עדיין מתמהמת, אך לא רק בישראל לחוצים ולא יודעים מה ילד יום, באיראן חודשו המהומות בשני מוקדים עיקריים, במקומות האבל ובאוניברסטיאות, שם הצעירים לא נרתעים כל כך מהמשטר ויוצאים להפגנות אלימות ברחובות (חדשות בעולם)
מקורות אופוזיציה באיראן מדווחים שכוחות הביטחון האיראניים יורים לעבר המונים שמוחים נגד המשטר וקוראים "מוות לחמינאי" | בעוד טהרן מנסה להקרין עוצמה ואחדות, דיווחים מצביעים על כך שהזעם הציבורי במדינה נותר בשיאו (בעולם)
צילומי רנטגן שהגיעו לידי הגרדיאן הבריטי חשפו את גודל הזוועות שעברו האיראנים שיצאו על מנת להפגין נגד המשטר | בצילומים נראים עשרות כדורי רסס מצטברים בראש, בעיניים, בחזה ובמקומות נוספים | במקרים אחרים, הוכיחו צילומים כי בוצע ירי מטווח קרוב, מה שמעיד על ירי מכוון בעצורים (בעולם)
המנהיג העליון של איראן לא השתתף באירועי יום השנה למהפכה האסלאמית ואף לא שיגר נאום מוקלט, ההערכה היא שהוא שוהה במקום מסתור מפחד של תקיפה ישראלית או אמריקנית | ההערכות הן שהוא מסתתר בעיר הולדתו, הנחשבת גם לאחד המקומות הקדושים והמיוחדים באיראן | כל הפרטים (אקטואלי)
הפרשן לענייני איראן מעריך כי הטריגרים שהובילו לפרוץ המחאות האחרונות לא שכחו, ועדיין באיראן יש מי שמוכנים להקריב את חייהם עבור הדור הבא. הוא טוען כי למרות שאנשים יודעים שהם עלולים לההירג בהפגנות - הם מוכנים לצאת לרחובות | הוא יודע על אזרחים איראנים ששיגרו צוואות לעיתונאים לפני שהצטרפו למחאות (העולם הערבי)
ערפאן סולטאני, הצעיר שהפך לסמל המחאה באיראן והאיש שגרר את זעמו של טראמפ - שוחרר בערבות | הצעיר היה מועמד להוצאה להורג על ידי המשטר והפך לסמל המחאה, כעת איראן משתמשת בשחררו כדי להרגיע את וושינגטון, תוך שהיא רוצחת אחרים (חדשות)
הנשיא טראמפ אמנם טרם החליט איך לקיים את הבטחתו בעזרה למפגינים האיראניים שמשוועים לעזרה, אך דיווחים בארצות הברית מלמדים, כי יש בפניו מספר אפשרויות שכוללות תקיפות נגד כוחות המשטר שפועלים נגד המפגינים, תקיפות נגד מוסדות שלטון וכן לכוון את האש על דמויות בכירות בנהגת איראן (חדשות בעולם)
המשטר האיראני מיהר לנצל פרסום שגוי בערוץ 12, בו נראתה תמונה של צעירה ישראלית עליה נטען כי היא "נהרגה בהפגנות באיראן" | משרד החוץ האיראני פרסם תמונת מסך של התקרית תחת הכותרת: "חשיפת קמפיין הדיסאינפורמציה נגד איראן" (בעולם)
במגזין TIME נחשף היום ממדי הזוועה שהתרחשו בשיא המהומות בתחילת חודש, על פי הנתונים, קרוב לשלושים אלף נטבחו על ידי המשטר האכזרי בטהרן, הנתונים אמנם לא מאומתים, אך הם מתקרבים לנתונים שנאספו על ידי צוותי הרפואה | "משאיות כבדות סחבו את הגופות, מלאי שקיות הגופות אזלו" (חדשות)
איראן סובלת מהשלכות כלכליות חמורות בעקבות ניתוק האינטרנט הממושך | בעלי עסקים רבים, שהסתמכו על פרסום ומכירות ברשתות החברתיות, מדווחים על ירידה חדה בהכנסות, ולרוב אינם יודעים מתי תחזור הגישה לאינטרנט - אם בכלל | שיבושי אינטרנט קודמים עלו לכלכלה מיליארדי דולרים (בעולם)