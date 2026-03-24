איש ימין בכיר ממפלגת האיחוד הלאומי של מארין לה-פן מואשם בפשעים נגד האנושות, לא פחות | הבכיר עדיין משמש כחבר פרלמנט של האיחוד האירופי, מה שמקנה לו סטטוס דיפלומטי וחסינות | כעת צפו בית המשפט הצרפתי לפנות לאיחוד האירופי בבקשה לביטול חסינותו (חדשות)
אל מול גל אלימות חסר תקדים ושימוש ציני בילדים כ"חיילים" בארגוני פשיעה, שוודיה מכריזה על מצב חירום לאומי | הממשלה מקדמת חקיקה שתאפשר להעמיד לדין פלילי ילדים בני 13 בלבד, בצעד שמעורר סערה וחשש כבד ברחבי המדינה (חדשות בעולם)
שוטרי היחידה המרכזית סיכלו היום פשע חמור, כאשר הצליחו בתום מרדף משולב לעצור "חוליה פשע מבצעית חמושה", המונה 3 תושבי ג'ואריש | המפכ"ל לשוטרים: ״פעלתם בנחישות חסרת פשרות, תוך חתירה למגע, תיאום מושלם בין הכוחות, והצלחתם לשים את ידכם על פושעים נתעבים שהיו בדרכם לפגוע באחרים" (משטרה)
הקלטות חושפות: שפה ברוטלית ורדיפה שיטתית של מתיישבים | האם החטיבה היהודית חצתה את הקו ופעלה בצורה לא חוקית בכל הפרשיות האחרונות? | הנתונים ברורים: אין הצדקה לקיום החטיבה | עומר רחמים בדרישה חד משמעית: לסגור את החטיבה היהודית (דבר ראשון)