סקירה מקיפה שפרסם משרד האוצר בהתבסס על נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ויוזמות אברהם חושפת תמונת מצב מטלטלת: שיעור הרצח בחברה הערבית בישראל עומד על 11.9 מקרים לכל 100,000 תושבים - נתון הגבוה פי 20 משיעור הרצח בקרב יהודי ישראל, פי 4 מממוצע המדינות המפותחות, ואף גבוה משמעותית ממדינות מוסלמיות רבות הנמצאות במצב ביטחוני ופוליטי קשה.

הנתונים, המבוססים על שנת 2025 ומקורות בינלאומיים כמשרד האו"ם לסמים ופשיעה (UNODC), מציגים השוואה מדאיגה: בעוד שיעור הרצח בקרב יהודי ישראל עומד על 0.6 בלבד לכל 100,000 תושבים - בקרב ערביי ישראל הנתון מזנק ל-11.9, כמעט פי 20.

גבוה אף מאזורי סכסוך

הממצאים מעוררים תמיהה כאשר משווים את המצב לשטחי הרשות הפלסטינית: שם, על פי נתוני מרכז SHAMS לזכויות אדם ודמוקרטיה לשנת 2024, שיעור הרצח עומד על 2.0 בלבד - פי 6 נמוך מזה של ערביי ישראל. כלומר, תושב ערבי בישראל נמצא בסיכון גבוה יותר להירצח מאשר פלסטיני המתגורר בשטחים.

ההשוואה למדינות מוסלמיות אחרות מחריפה את התמונה: רק שתי מדינות בלבד - עיראק (15.5) וסודאן (14) - מציגות שיעורי רצח גבוהים יותר מערביי ישראל. לעומת זאת, מדינות הנמצאות במצב ביטחוני קשה הרבה יותר מציגות נתונים נמוכים משמעותית: תימן (6), פקיסטן (4.5), אפגניסטן (4) וטורקיה (3.5).