אין אור ירוק מטראמפ: המצור המטורף בדרום לבנון נמשך

כוחות צה"ל בפעילות בדרום לבנון ( צילום: צה"ל )

רכס עלי אל-טאהר במחוז נבטיה שבדרום לבנון הפך בשבועות האחרונים למוקד עימות מרכזי בין כוחות צה"ל לבין ארגון הטרור חיזבאללה. על פי דיווחים ביטחוניים ודיפלומטיים זרים, צה"ל מנהל פעילות צבאית ממוקדת במטרה להקיף את מחבלי הארגון המתבצרים במתחם תת-קרקעי בעל חשיבות אסטרטגית. נכון לשעה זו, לא התקבל אישור אמריקאי למבצע קרקעי רחב היקף באזור.

האזור המדובר מתנשא לגובה של כ-700 מטר וכולל שלוש גבעות מחוברות, המשתרעות על פני כ-4.5 קילומטרים רבועים. מיקומו מאפשר תצפית אסטרטגית על העיר נבטיה, אזור איקלים אל-תופח, הר ריחאן ועל שטחים נרחבים מעבר לנהר הליטני. מתחת לשטח נחשפה רשת מבוצרים נרחבת שנבנתה בסיוע איראני ישיר. מפקדה מרכזית של ארגון הטרור חיזבאללה פועלת במקום, בראשות גורמים מיחידת "בדר" - יחידת העילית של הארגון. על פי הערכות בשטח, מסתתרים במתחם עשרות ואף למעלה ממאה מחבלים, ביניהם קצינים בכירים ממשמרות המהפכה האיראניות. נוכחותם של הבכירים האיראנים הופכת את המצור לקלף מיקוח משמעותי בידי ישראל, אך גם לנקודת רגישות שעלולה להסלים את המתיחות באזור. על פי דיווחים של אתר Ynet וכלי תקשורת בלבנון, כ-30 עד 40 פעילים שוהים במלכודת התת-קרקעית. המתחם שימש כמערכת הפיקוד המרכזית של יחידת באדר בחיזבאללה, ומהווה אחד המתקנים התת-קרקעיים המשמעותיים ביותר שנחשפו במהלך המלחמה.

כוחות צה"ל בדרום לבנון ( צילום: דובר צה"ל )

בשטח עצמו, צה"ל מפעיל לחץ מתמשך הכולל תקיפות אוויריות ממוקדות, ירי ארטילרי כבד, פשיטות הנדסיות והריסת תשתיות באזור. כוחות צה"ל שולטים במרחב שמעל הרכס ומקיפים אותו באופן הדוק. על פי הדיווחים, הכוחות הישראליים מנתקים את צינורות המים למתחם ומסכלים כל ניסיון הברחה באמצעות רחפנים ואמצעי מעקב מתקדמים.

גורמים דיפלומטיים מציינים כי בהיעדר אישור מוושינגטון למתקפה קרקעית כוללת, ישראל מעדיפה לנקוט באסטרטגיה של מצור הדרגתי בשילוב מעקב וניטור אווירי הדוק. המצור ההדוק יוצר מציאות קשה עבור הלכודים במתחם, תוך שהוא מעמיק את הלחץ על חיזבאללה ועל איראן.

פעילות כוחות צה"ל בדרום לבנון - צילום: צה"ל פעילות כוחות צה"ל בדרום לבנון | צילום: צילום: צה"ל 10 10 0:00 / 0:28

במקביל לפעילות הצבאית, המגעים הדיפלומטיים מאחורי הקלעים נתקלים בקשיים משמעותיים. חיזבאללה העביר מסרים באמצעות מתווכים כי הוא מסרב להעביר את השליטה במתקן לצבא לבנון. מנגד, צבא לבנון דוחה את הדרישה להיכנס לאזור ללא ערבויות ביטחוניות ברורות שימנעו כניסה ישראלית חוזרת.

על רקע ההסלמה בשטח, העיניים נשואות כעת לבירה האיטלקית. ב-1 בספטמבר צפוי להתקיים הסיבוב השמיני של המשא ומתן המדיני בין לבנון לישראל בחסות ארצות הברית. מפקד צבא לבנון, רודולף הייקל, צפוי להגיע לרומא כדי לדון במנגנוני פיקוח ויישום של "אזורי פיילוט" לפינוי והעברת שליטה.

מומחים מעריכים כי כל התלקחות פתאומית או החלטה על מבצע ישראלי נרחב ברכס עלי אל-טאהר עלולה לשנות באופן דרסטי את המצב מול הגבול הצפוני. המצב הנוכחי מעמיד את כל הצדדים בפני דילמות מורכבות, כאשר הזמן עובד נגד הלכודים במתחם התת-קרקעי.