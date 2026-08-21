במהלך פעילות מבצעית שנערכה בשעות הלילה, חשפו שוטרי המחוז הצפוני מצבור אמצעי לחימה מסוכן במיוחד באזור שטח פתוח הסמוך ליישוב ראמה שבגליל. כוחות יס"מ גליל, שפעלו באמצעות גלאי מתכות וכלים טכנולוגיים נוספים, גילו בין הסלעים במקום מאגר נשק שכלל רימוני מטול, מחסניות לנשק כבד וכמות גדולה של תחמושת.

לפי הודעת דוברות המשטרה, הפעילות בוצעה השבוע במסגרת המאמצים המתמשכים של המשטרה לאיתור אמצעי לחימה בלתי חוקיים ולמניעת אירועי ירי ופשיעה אלימה באזור הצפון. הכוחות יצאו לסרוק שטחים פתוחים באזור הגליל במטרה לאתר נשק מוסתר שעלול לשמש לפעילות פלילית.

במהלך הסריקות, צפצף גלאי המתכות והלוחמים החלו בחפירה בין הסלעים. הממצאים שהתגלו היו מדאיגים: שישה רימוני מטול, מספר רב של מחסניות לנשק מסוג קלצ'ניקוף, מחסניות M16 וכמות גדולה של תחמושת. על פי החשד, אמצעי הלחימה הוסתרו במקום ונועדו לשמש לפעילות פלילית באזור.

התפיסה מצטרפת לשורה של מבצעים דומים שמבצעת משטרת ישראל במחוז הצפוני. מתחילת השנה הנוכחית נתפסו במחוז למעלה מ-590 אמצעי לחימה קטלניים, ונעצרו חמושים "על חם" במסגרת המאבק בפשיעה האלימה. הכוחות פועלים באופן שוטף לאיתור נשק מוסתר, לעצירת חשודים ולמיצוי הדין עם המעורבים.

משטרת ישראל מסרה כי תמשיך לפעול בנחישות לטיפול באירועי האלימות ולאיתור אמצעי לחימה בלתי חוקיים, לשם שמירה על ביטחון הציבור ומיצוי הדין עם העבריינים. הפעילות הלילית בראמה ממחישה את המאמצים המתמשכים של כוחות הביטחון להסרת איומים מיידיים מהשטח ולמניעת אירועי אלימות קשים.