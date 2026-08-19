סתירות בחקירת רצח אלדר דיין ז"ל

( צילום: Avshalom Sassoni/Flash90 )

התפתחויות משמעותיות נרשמו בחקירת הרצח של אלדר יצחק דיין ז"ל, צעיר בן 23 מדימונה. חוקרי המשטרה מצביעים על פערים נסיבתיים חמורים וסתירות בגרסאותיהם של שני החשודים המרכזיים, שהיו מחבריו הקרובים של המנוח. כך דווח הערב (יום רביעי) בעיתון ישראל היום.

בין השאלות המרכזיות שנבדקות על ידי צוות החקירה: מדוע נכנסו השלושה לשטח הפתוח הסמוך לתחנת הדלק, ומה הסיבה להתפצלותם לאחר שעזבו את הרכב במקום. מיד לאחר הכניסה לשטח נותק הקשר עם המנוח ז"ל, ובהמשך נמצאה גופתו באותו אזור. לפי הדיווח, החשודים טענו בחקירה כי ברחו לשטח הפתוח בשל הגעת ניידת משטרה למקום. לדבריהם, חששו שהשוטרים מגיעים לעצור אותם בעקבות מעורבותם בתגרה קודמת עם חמישה צעירים מפתח תקווה. החשודים סיפרו כי בבהלה נמלטו והתפצלו בשטח, וכאשר לא הצליחו לאתר את חברם, חזרו לדימונה באמצעות תחבורה ציבורית. ברם, בדיקה מעמיקה של לוחות הזמנים מציגה תמונה שונה לחלוטין. על פי רישומי המשטרה והדיווחים מהשטח, ניידת המשטרה אכן הוזעקה על ידי עובד תחנת הדלק שדיווח על צעירים שהסירו את לוחיות הרישוי מהרכב ונטשו אותו - אך הניידת הגיעה למקום כחצי שעה לאחר שהשלושה כבר נכנסו לשטח הפתוח. עובדה זו סותרת את גרסת החשודים ומעידה כי לא יכלו לראות את הניידת או לנסות להימלט ממנה בעת הכניסה לשטח.

( צילום: Avshalom Sassoni/Flash90 )

סתירה נוספת בעלת משמעות נחשפה בנוגע למכשיר הטלפון הנייד של אחד החשודים. בחקירותיו הראשונות טען החשוד כי איבד את הטלפון במהלך התגרה או בעת ההליכה בשטח הפתוח.

אולם בימים האחרונים הועבר המכשיר לחוקרים באמצעות סנגוריתו, לאחר שהתברר כי הוחזק כל הזמן בבית משפחתו. בגורמי האכיפה חוששים כי פרק הזמן שחלף נוצל למחיקת חומרים בעלי ערך ראייתי מהמכשיר, במטרה לשבש את החקירה ולהעלים ראיות.

בימים הקרובים צפויים החוקרים לקיים עימותים בין שני החשודים המרכזיים לבין חמשת הצעירים שהיו מעורבים בתגרה שקדמה לאירוע. מהעדויות שנאספו עד כה מאותם צעירים עולה תמונה נוספת, לפיה עוד לפני הקטטה בין הקבוצות, ניפץ אחד החשודים את שמשת הרכב ואף השמיע איומים כלפי המנוח ז"ל.

פרט זה מהווה נדבך נוסף בחיזוק החשדות המיוחסים לשני החברים. כזכור, המשטרה השלימה לאחרונה את תפיסת כל חברי הקבוצה שהתקוטטה עם דיין ז"ל וחבריו באותו ערב.

אלדר דיין

החקירה המורכבת, המתנהלת ביחידה המרכזית (ימ"ר) של מחוז שרון, ממשיכה להתפתח. לצד החשד לרצח, נבחן גם חשד להפקרה של דיין ז"ל כשהיה פצוע, כאשר החוקרים בוחנים האם שני חבריו החשודים הבינו את מצבו הרפואי הקשה אך בחרו להותיר אותו מאחור.

השילוב של הסתירות בגרסאות, פערי הזמנים, הטלפון שהוחזר רק לאחר מחיקת תכנים, והאיומים שנשמעו באותו לילה - כל אלה מצטרפים לתמונה מורכבת המציבה את שני החברים במוקד החשדות הכבדים. תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.