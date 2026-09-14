פוסט שפרסם העיתונאי עקיבא נוביק הציף מחדש סוגיה כואבת המעסיקה אלפי נוסעים בתחבורה הציבורית: מנגנוני הגבייה והאכיפה של חברות האוטובוסים. הסיפור מתחיל בעיכוב של דקות ספורות ומסתיים באיום מיידי בפתיחת תיק בהוצאה לפועל ובקנס שצמח פי ארבעה.

על פי עדותו של נוביק, האירוע התרחש במהלך נסיעה באוטובוס בירושלים. הוא עלה לאוטובוס עם נסיעה משולמת כדין, אך במהלך הנסיעה פג תוקפו של חלון התיקוף בן 90 הדקות. פקחית שעלתה לאוטובוס גילתה שהתיקוף הסתיים בדיוק שלוש דקות קודם לכן, צילמה את תעודת הזהות שלו, אך לא מסרה לו דו"ח פיזי ביד או הסבר ברור.

במשך חודשים ארוכים הנוסע לא קיבל כל הודעה בדואר, במייל או בטלפון על קיומו של קנס. התפנית התרחשה בשיחת טלפון מפתיעה מעורכת דין המייצגת את חברת התחבורה. בשלב זה, הקנס המקורי כבר תפח פי ארבעה בשל הצטברות ריביות, פיגורים ושכר טרחה.

עורכת הדין הבהירה לו: המשרד פותח בהליכי הוצאה לפועל, ורק לאחר שהתיק יופעל – על כל המשתמע מכך – הוא יוכל להגיש התנגדות ולהישפט. הסיטואציה הזו מעלה שאלות משפטיות כבדות משקל לגבי התנהלות חברות הגבייה ומשרדי עורכי הדין החיצוניים.

פקח הותקף באלימות באוטובוס בירושלים משה כץ | 27.08.26

חוק ההוצאה לפועל קובע חוקים נוקשים לגבי הגשת תביעה על סכום קצוב. גוף מסחרי או ציבורי אינו יכול לפתוח תיק בהוצאה לפועל כבתוך שלו. עליו לשלוח קודם לכן מכתב התראה בדואר רשום לכתובתו המעודכנת של האזרח במרשם האוכלוסין, המעניק לו 30 ימים להסדיר את החוב או להגיש השגה.

מצב שבו אזרח מגלה על החוב לראשונה בטלפון, מבלי שניתנה לו הזדמנות לשלם את סכום המקור, מהווה פגיעה קשה בזכויותיו. תקנות התעבורה אכן מחייבות נוסע להחזיק כרטיס תקף לכל אורך הנסיעה, אך התחום סופג ביקורת ציבורית ופרלמנטרית ענפה על חוסר גמישות ואכיפה דורסנית.

הביקורת מתמקדת במיוחד במקרים שבהם הנוסע שילם כחוק בכניסה, אך תוקף ה-90 דקות פג במהלך הנסיעה עקב עיכובים של האוטובוס עצמו, פקקים או עומסים בדרכים. הנושא עלה בוועדת הכלכלה של הכנסת ובפניות נציב תלונות הציבור.

משרדי עורכי דין הפועלים בשוק הגבייה מודעים היטב לכך שהמונח "הוצאה לפועל" מעורר חרדה אצל האזרח הממוצע, בשל החשש מעיקולים או מפגיעה בדירוג האשראי. המערכת פועלת מתוך הנחה שחלק גדול מהאזרחים יעדיפו לשלם את הקנס המנופח והמוכפל כדי להימנע מהביורוקרטיה, מהגשת תצהירים ומניהול משפטים.

התופעה הזו פוגעת במיוחד באוכלוסיות מוחלשות, סטודנטים וקשישים, שאינם בקיאים בהליכים המשפטיים ומוצאים את עצמם נרדפים על ידי מנגנוני גבייה בגלל חובות שלא ידעו על קיומם.

כיצד לפעול במקרה דומה?

מומחי צרכנות ומשפט ממליצים לא להישבר מול איומים טלפוניים ולפעול בצורה מסודרת. ראשית, יש לדרוש תיעוד בכתב ולא להסתפק בשיחות טלפון. יש לפנות למשרד עורכי הדין בכתב ולדרוש את העתק הדו"ח המקורי, לצד הוכחת משלוח בדואר רשום של הדו"ח ושל מכתב ההתראה.

מומלץ לפנות ישירות למחלקת פניות הציבור או לוועדת פשרות של חברת האוטובוסים הרלוונטית, תוך הצגת הוכחת התשלום הדיגיטלית מאפליקציות התיקוף או הרב-קו המעידה על כך שהעלייה לאוטובוס נעשתה כדין.

אם המשרד בכל זאת בוחר לפתוח תיק בהוצאה לפועל, יש להמתין לקבלת האזהרה הרשמית ולהגיש בתוך 30 יום התנגדות לביצוע תביעה. הגשת ההתנגדות מעכבת את הליכי הגבייה באופן אוטומטי ומעבירה את הדיון לבית המשפט.