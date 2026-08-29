עשרות מפגינים התאספו בכניסה לירושלים, בסמוך לגשר המיתרים, וחסמו את התנועה במחאה על המשך פעילות התחבורה הציבורית בשבת קודש. המפגינים הביעו התנגדות נחרצת לפגיעה בקדושת השבת ובאופי היהודי של העיר.

החסימה, שהחלה בצמתים מרכזיים באזור, גרמה לעיכובים ניכרים בתנועה, כאשר נהגים נאלצו לחפש דרכים עוקפות. המפגינים הדגישו כי אינם יכולים לשתוק מול המשך התופעה של חילול שבת בפרהסיא בעיר הקודש.

כשעה לאחר תחילת המחאה, ורגעים ספורים לפני צאת השבת, הודיעה המשטרה כי "כוחות מתוגברים בדרכם למקום על מנת לפזר את מפרי הסדר ולהשיב את התנועה לסדרה". גורמי ביטחון ציינו כי הם פועלים בזהירות ובמשנה זהירות לאור הרגישות של השעה, תוך ניסיון למנוע התפתחות עימותים.

מחאות דומות התרחשו בשבועות האחרונים במספר נקודות בירושלים, כאשר הציבור החרדי מביע מחאה נמרצת על פעילות תחבורה ציבורית בשבת. בשבוע שעבר אף נרשמו מקרים של ונדליזם כנגד בית קפה שפתח בשבת, כאשר אישה בת 75 נעצרה בחשד למעורבות באירועים אלו.

המתיחות סביב נושא שמירת השבת בירושלים ממשיכה להסלים. גורמים בציבור החרדי מדגישים כי לא ישלימו עם המצב הנוכחי, בעוד שגורמים אחרים טוענים כי יש לאפשר חופש תנועה גם בשבת, במיוחד לאוכלוסיות שאינן שומרות מצוות.

כוחות המשטרה הגיעו לזירה זמן קצר לאחר צאת השבת והחלו בפעולות לפיזור ההפגנה. גורמים במשטרה הבהירו כי לא תותר חסימת כבישים והפרעה לסדר הציבורי, תוך שהם מדגישים את הזכות להפגנה חוקית במסגרת החוק.