סופת שלגים שלא נראתה כמותה שנים רבות מכה בשעות אלו בארה"ב ומשתקת את החוף המזרחי | בעוד עיריית ניו יורק מכריזה על סגר כללי ואיומי מעצר לנהגים, בקהילות היהודיות נאלצו להקדים חופות ולהעביר שמחות לבתים פרטיים תחת המצור הלבן | כל הפרטים על גובה הקנסות והמעצרים שיוטלו על מי שלא יישמע להנחיות והתיעודים הראשוניים מניו יורק הלבנה (בעולם)
פסק דין עקרוני של השופט קובי ורדי קובע: לרשויות המקומיות אין סמכות חוקית לעקוב אחר אזרחים במרחב הציבורי ללא חקיקה מפורשת של הכנסת • האם דוחות העבר ששולמו במיליוני שקלים עומדים בפני ביטול? ומה יקרה אם אזרח יתבע עירייה על גבייה לא חוקית (משפט)
לצערם של רבים מאזרחי ישראל, רשות הגביה רשמה שיא של כל הזמנים | בזמן שהמדינה התמודדה עם אתגרי הביטחון, רשות האכיפה והגבייה רשמה את שנתה הרווחית ביותר מאז ומעולם, עם זינוק של 29% בגבייה ותוספת של 800 מיליון שקלים לעומת אשתקד (בארץ, חוק ומשפט)
שרת התחבורה מירי רגב הודיעה כי המשטרה תיישם אכיפה חמורה במיוחד כנגד נהגים שמתעסקים בטלפון במהלך הנהיגה | בדו"ח הראשון יינתן קנס של 10,000 ש"ח ללא צורך בבית משפט, ובעבירה חוזרת תיתכן אפילו החרמת הרכב (בארץ)