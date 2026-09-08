כריות פתוחות ורוכסנים גלויים: הלקוחה זכתה באלפי שקלים פיצויים

רשמת בית המשפט לתביעות קטנות בתל אביב, איריס ענבי-אוזצקיר, קבעה כי על שתי חברות ריהוט לשלם ללקוחה סך של 6,160 שקלים – 70% משווי הספה שרכשה – לאחר שהספה שסופקה לה התגלתה רצופה בליקויים בולטים והחברות התחמקו מאחריות.

הלקוחה שילמה 9,200 שקל (8,800 שקל עבור הספה ו-400 שקל נוספים עבור הובלה) לחברות "הדריה אינטרנשיונל" ו"אל קארשי" עבור ספה בעיצוב אישי. אולם מרגע שהספה הגיעה לביתה, החלה סדרה של בעיות. חברת הדריה אינטרנשיונל בחרה שלא להגיש כתב הגנה ואף לא שלחה נציג לדיון המשפטי, והתמונה המלאה של הליקויים נחשפה בפני בית המשפט.

בית המשפט קבע באופן חד-משמעי כי קיימים פערים משמעותיים בין המפרט שהובטח לבין המוצר שסופק בפועל. רשימת הליקויים כללה: כריות גב שהתגלו קטנות ונמוכות באופן ניכר מהמוסכם, בעיה מבנית שבה חלקי הספה לא התחברו כראוי ויצרו מרווחים בולטים, הפרת הבטחה עיצובית – כאשר למרות דרישתה המפורשת של הלקוחה לספה ללא רוכסנים, הותקנו בה רוכסנים גלויים, ורמת רכות שלא תאמה את ההזמנה.

עם זאת, הרשמת נדרשה לאזן את התמונה ולבחון את נסיבות המקרה. בית המשפט לקח בחשבון שהספה הייתה בשימוש ובחזקת הלקוחה במשך כשנה, לצד נכונות חלקית מצד הנתבעת השנייה לנסות ולתקן חלק מהליקויים.

על בסיס חוות דעת מקצועית שבחנה מפרט של 16 ליקויים שונים, נקבע כי ביטול מלא של העסקה והחזר כספי מלא אינם מוצדקים. במקום זאת, נפסק כי הסעד ההוגן הוא השבה יחסית המשקפת את הפחת ואת פערי האיכות.

הנתבעות חויבו להשיב לתובעת 70% משווי הספה – סך של 6,160 שקל שיועברו אליה בתוך 30 יום. בנוסף נקבע כי עם קבלת התשלום, הספה תוחזר לנתבעות, כאשר עלות ההובלה בחזרה תהיה באחריות ועל חשבון הלקוחה.

פסק הדין מהווה תזכורת לחברות ריהוט כי זלזול בלקוחות ואי עמידה בהתחייבויות עלולים להסתיים בחיוב כספי משמעותי. הרשמת ענבי-אוזצקיר הבהירה כי גם כאשר לא מתבצע ביטול מלא של עסקה, על ספקים לשאת באחריות כלפי ליקויים בולטים במוצרים שסיפקו.