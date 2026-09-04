בית המשפט המחוזי מרכז קיבל היום (יום שישי) כתב אישום שהגישה פרקליטות מחוז מרכז נגד אזרח ישראלי, בגין עבירות ביטחון חמורות. על הפרשה כולה הוטל צו איסור פרסום מקיף, ובית המשפט אישר לפרסום רק פרטים מצומצמים ביותר מתוך כתב האישום.

לפי הפרטים המועטים שהותרו לפרסום, האזרח נעצר לחקירה משותפת של שירות הביטחון הכללי (שב"כ) ומשטרת ישראל. בחקירה התברר כי הנאשם הופעל על ידי גורמי מודיעין זרים, והיה שותף לפעילות השפעה זרה המכוונת נגד מדינת ישראל.

עם השלמת החקירה, הגישה הפרקליטות את כתב האישום יחד עם בקשה למעצר הנאשם עד תום ההליכים המשפטיים. מעבר לפרטים אלה, נאסר בפרסום כל מידע נוסף הנוגע לזהות הנאשם, לנסיבות המעשים המיוחסים לו או לפרטי החקירה.

פרסומים במקורות זרים

אתר החדשות 'כאן' מסר כי אתר החדשות הרוסי "מדוזה" (Meduza) פרסם היום פרטים לפיהם עיתונאי בשם ארטיום קירפיצ'ונוק, בעל אזרחות ישראלית ורוסית כאחד, נעצר על ידי שב"כ בתחילת החודש שעבר עם נחיתתו בנמל התעופה בן גוריון. על פי הדיווח, החשד כלפיו נוגע לקשרים עם סוכן מודיעין זר ולעבירות ריגול.

מטעם משפחתו נמסר לאתר הזר כי מדובר בהאשמות חסרות בסיס. לטענתם, החשד נובע מקשריו עם רוסיה, המדינה בה הוא מתגורר באופן קבוע מאז שנת 2005. נציג המשפחה הדגיש כי אין בתיק "אלמנט ערבי", וטען כי רוסיה אינה מדינה עוינת לישראל, ואף קיימים בין שתי המדינות שיתופי פעולה מודיעיניים.

בהיבט הדיפלומטי, שגריר רוסיה בישראל, אנטולי ויקטורוב, אישר כי הוגשה בקשה רשמית לרשויות ישראל בעניין זה. עם זאת, נציגי השגרירות הרוסית טרם הורשו לבקר את קירפיצ'ונוק בשל היותו אזרח ישראלי. משרד החוץ הרוסי הבטיח למשפחה להמשיך ולסייע במאמצים לטובתו.

עורכת הדין: "היה במצב קשה במתקן שב"כ"

עורכת הדין המייצגת את האזרח הישראלי מסרה כי "מיוחסות לו עבירות ביטחון קשות וריגול חמור תוך כדי מגע עם סוכן זר. הוא היה במצב קשה כשהיה במתקן שב"כ, היה נראה רע מאוד ובדיכאון. אמר שלא היה יכול לסבול את החקירות וכבר לא הצליח להבדיל בין יום ולילה מרוב חקירות ארוכות".

עורכת הדין הוסיפה: "הוא לא גרם שום נזק למדינת ישראל. הוא לא היה בעל תפקיד חשוב, בא לישראל פעם בשנתיים מה הוא היה יכול לעשות? השם שלו התגלגל בתקשורת ויש שמועות, הרשתות שלו פתוחות והוא נעלם לציבור".

מגבלות פרסום חמורות

על פי צו איסור הפרסום, ניתן לפרסם רק כי האזרח המואשם נחת בישראל לפני כחודש ומאז הוא שוהה במעצר. עד לפני כשבוע וחצי היה מנוע ממנו מפגש עם עורך דין. את החקירה ליוו היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה.

בשל צו איסור הפרסום המקיף שהוטל על הפרשה, אין אפשרות לפרסם פרטים נוספים מעבר לנוסח שאושר במפורש על ידי בית המשפט. בפרקליטות הדגישו כי כל פרט אחר הנוגע לפרשה נאסר בפרסום באופן מוחלט.