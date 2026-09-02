( צילום: דוברות איחוד הצלה )

אירוע מצמרר התרחש היום (יום רביעי) בשעות אחר הצהרים בבני ברק, כאשר פעוט בן שלוש איבד את הכרתו לאחר שבלע חתיכת ספוג בביתו. הדבר גרם לחסימה מוחלטת של דרכי הנשימה והעמיד את הילד בסכנת חיים ממשית.

קצת לפני השעה 15:00 התקבל דיווח דחוף במוקדי החירום על הילד שנחנק. צוותי החירום של איחוד הצלה ומד"א מיהרו למקום, ושם נתקלו במצב קשה: הפעוט שכב כשהוא מעורפל הכרה, ופניו הכחילו עקב מחסור חמור בחמצן. המצב דרש טיפול מיידי, שכן כל רגע של איחור עלול היה לסכן את חייו. החובשים משה דלבריאן ואליה הלוי מאיחוד הצלה, שהגיעו ראשונים לזירה, תיארו: "הפעוט היה בסכנת חיים לאחר שלדברי בני משפחתו נחנק מחתיכת ספוג. ביצענו בו פעולות מצילות חיים שכללו תמרון היימליך (תמרון המיועד להוציא גוף זר מדרכי הנשימה) ובחסדי שמים הוא שב לנשום בכוחות עצמו. לאחר שמצבו התייצב הוא פונה לבית החולים שניידר להמשך קבלת טיפול ובדיקות".

( צילום: תיעוד מבצעי מד"א )

גם צוותי מד"א שהגיעו למקום תיארו את רגעי המתח הקשים. הפרמדיקים איתן אנגלנדר ומיכל פלס, יחד עם החובש יוסף פסח, מסרו כי כשהגיעו לדירה מיהרו פנימה וראו את הפעוט מעורפל הכרה כשפניו כחולות. הם זיהו מיד שמדובר במקרה של חנק והחלו בפעולות החייאה להוצאת הגוף הזר, עד שהצליחו לחלץ מפיו חתיכת ספוג. תוך שניות ספורות, כך סיפרו, פניו חזרו לצבע תקין והוא שב להכרה מלאה. לאחר מכן פינו אותו בניידת טיפול נמרץ לבית החולים כשמצבו יציב.

חתיכת הספוג שחולצה מגרונו של הילד הייתה בצבע בהיר וצהבהב, בעלת צורה משולשת ובלתי סדירה בגודל של מספר סנטימטרים - גודל שהספיק כדי לחסום לחלוטין את מעבר האוויר ולהעמיד את הילד בסכנה. מיד לאחר הוצאתה חל שיפור דרמטי במצבו: החמצן חזר לזרום לגופו והוא התעורר להכרה מלאה, תוך אנחת רווחה גדולה של בני המשפחה והצוותים הרפואיים. לאחר ייצוב ראשוני במקום, הועבר הילד בניידת טיפול נמרץ לבית החולים בילינסון בפתח תקווה להמשך מעקב ובדיקות.

מומחי בטיחות ורפואה מזהירים בעקבות האירוע כי ספוגים, חלקי גומי, משחקים קטנים וחפצים דומים מהווים סכנת חנק ממשית עבור ילדים קטנים. חומרים אלו עלולים להיתפס בקלות בדרכי הנשימה הצרות של פעוטות, ולחסום את מעבר האוויר תוך זמן קצר. התגובה המהירה והמקצועית של צוותי החירום היא שמנעה, בחסדי שמים, אסון שהיה עלול להסתיים בצורה קשה.