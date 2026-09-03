בית המשפט העליון קבע כי ראש שירות הביטחון הכללי דוד זיני רשאי לקבל את רשימת שמותיהם של יוצאי השירות אשר הגישו עתירה נגד מינויו. על פי ההחלטה, העותרים מחויבים למסור את שמותיהם תוך שבעה ימים.

ההחלטה באה בעקבות דיון שהתקיים בתחילת השבוע, במהלכו עלתה שאלת חשיפת זהות העותרים. נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית, פנה לזיני בבקשה לשקול ויתור על קבלת הרשימה, אך בסופו של דבר נקבע כי זכותו לקבלה מוקנית לו.

השופטים התייחסו גם לטענה לפיה מגבלות הפרסום החלות על זהות אנשי שירות הביטחון הכללי מונעות העברת השמות. בית המשפט דחה עמדה זו וקבע כי מגבלות אלו אינן מהוות מניעה למסירת המידע לזיני.

בהחלטת השופטים נכתב: "העותרים לא הצביעו על מקור שבדין, המאפשר להם להסתיר את שמותיהם מאדם בעל סיווג ביטחוני מתאים, שהוא משיב לעתירות שהוגשו נגדו".

יחד עם זאת, השופטים הבהירו כי העברת השמות לזיני אינה מבטלת את מגבלות הפרסום הקיימות. ההחלטה מדגישה כי מסירת הרשימה אינה מתירה את פרסום השמות, ככל שהדבר אסור על פי הוראות החוק.

בית המשפט ציין בהחלטתו כי "חרף זכותו של זיני לקבל לידיו את הרשימה", במהלך הדיון הוצע לו לשקול ויתור עליה. אולם בסיכומו של דבר נקבע כי זכותו לקבל את השמות נותרת בעינה.

בסיום ההחלטה קבעו השופטים יצחק עמית, נעם סולברג ודור מינץ כי על העותרים לגלות את זהותם לזיני, וכי מועד האחרון לכך הוא שבעה ימים מיום ההחלטה.