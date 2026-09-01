פרקליטות המדינה הגישה ביום שלישי לבית המשפט המחוזי בבאר שבע כתב אישום כנגד שנים עשר עובדי שירות בתי הסוהר. האישום מתייחס למותו של אסיר ביטחוני בשם תאאר אבו עאצב, לצד תקיפה של שמונה אסירים נוספים במתקן כלא קציעות.

עורכת הדין טל כהן אדיר מפרקליטות מחוז דרום הגישה את כתב האישום, הכולל פרטים על אירוע שהתרחש בחודש נובמבר 2023. על פי המסמך, אחד הנאשמים שימש כמפקד המשמרת באותו מתחם שבו הוחזקו האסירים הביטחוניים, ואילו שאר הנאשמים שימשו בתפקידי סוהרים, לוחמי יחידת "כתר" וכלבן.

בהתאם לפרטים המופיעים בכתב האישום, ביום י"ח בנובמבר בשעות הצהריים פנה האסיר אבו עאצב לסמל המשמרת ושאל האם קיימת "הודנה" במלחמה. הדברים הועברו למפקד המשמרת, אשר לקראת ספירת הערב קיים תדריך עם הכוח וסיפר להם על דבריו של האסיר.

הפרקליטות טוענת כי במהלך התדריך הנחה מפקד המשמרת את הכוח להיכנס באופן יוצא דופן לתא במהלך הספירה, במטרה להבהיר לאסירים שאין הפסקת אש. עוד נטען כי הוא הבהיר שיקח "אחריות על כל שיקרה", והזהיר סוהרות שנכחו בתדריך שלא להיכנס לתא כדי למנוע פגיעה בהן.

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בהמשך הוביל מפקד המשמרת את הכוח אל התא שבו שהו אבו עאצב ושמונה אסירים נוספים. על פי הטענות בכתב האישום, לאחר תחילת הספירה הורה הוא לנאשמים להיכנס לתא, ושם התאגדו במטרה להכות את האסירים ולפגוע בהם. האסירים הותקפו באמצעות אגרופים ובעיטות, וחלק מהנאשמים השתמשו גם באלות.

מפקד המשמרת, כך נטען בכתב האישום, פיקד על המתרחש ואף הכה בעצמו אסיר אחד או יותר. לאחר מספר דקות הורה לכוח להפסיק, והנאשמים יצאו מהתא מבלי שמי מהם דיווח על התקיפה או על אירוע חריג כלשהו במהלך הספירה.

זמן קצר לאחר מכן התמוטט אבו עאצב ואיבד את הכרתו. הוא פונה תחילה למרפאת הכלא ולאחר מכן לבית החולים סורוקה, שם נקבע מותו. על פי כתב האישום, המוות נגרם כתוצאה מהמכות שספג, שגרמו לפגיעות חמורות בלבו ובמערכת הנשימה שלו. שמונת האסירים האחרים נפגעו אף הם.

הפרקליטות מייחסת למפקד המשמרת ולסמל המשמרת אישום נוסף של הדחה בחקירה. על פי האישום, סמל המשמרת הנחה אחד הסוהרים למסור גרסה כוזבת בחקירתו בנוגע לשימוש באלות. מפקד המשמרת מואשם כי לאחר שנחקר ביקש, באמצעות סוהר אחר, מסוהרת שטרם נחקרה לתאם את גרסתה עם גרסאות הנאשמים. הסוהרת מסרה בתחילה גרסה כוזבת, אך בהמשך הודתה ששיקרה ומסרה את גרסתה האמיתית לאירוע.

כל שנים עשר הנאשמים מואשמים בעבירות של המתה בקלות דעת, חבלה חמורה בנסיבות מחמירות וריבוי עבירות של חבלה של ממש בנסיבות מחמירות. למפקד המשמרת ולסמל המשמרת מיוחסת גם עבירה של הדחה בחקירה.