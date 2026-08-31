ביום ראשון הוגשה תביעה משפטית בהיקף של 18 מיליון שקלים מטעם לוחמי כוח 100 וארגון חוננו, המופנית כנגד מספר גורמים: הפרקליטות הצבאית (הפצ"רית), הפרקליטות הצבאית עצמה, פרקליט המדינה, המשטרה הצבאית (מצ"ח) והעיתונאי גיא פלג. עורך הדין מנשה יאדו מארגון חוננו הוא שהגיש את התביעה.

לדברי נציגי ארגון חוננו, התביעה מתייחסת למה שהם מכנים "חשדות בלתי מבוססים" שהועלו כלפי הלוחמים, לצד המעצר שקיבל חשיפה תקשורתית רחבה, הדלפת חומרי חקירה לתקשורת, ההליך הפלילי שהתנהל בהמשך, והאופן שבו טופלה חקירת ההדלפה עצמה. התביעה מופנית כנגד גורמים במערכת אכיפת החוק הצבאית ובמערכת המשפט הצבאית, לצד העיתונאי פלג, ומציבה במרכזה את האופן שבו התנהלו הגורמים השונים לאורך הפרשה ואת הנזק שלטענת התובעים נגרם ללוחמים.

עורך הדין מנשה יאדו מארגון חוננו, שהגיש את התביעה, מסר: "זו תביעה מורכבת כנגד גורמים רבי עצמה בהם שדירת הפיקוד לשעבר של הפרקליטות הצבאית וחדשות 12 שהינו גוף התקשורת החזק בישראל, שחברו יחדיו לפגיעה קשה בלוחמים וכנגד ראשי גורמי אכיפת החוק שמגוננים על הפצ"רית מתוך הזדהות ערכית וקרבה מערכתית אליה תוך פגיעה חריפה בשלטון החוק, ובשוויון הזכויות של הפרט אל מול מערכת אכיפת החוק".

התביעה דורשת חיוב הנתבעים בתשלום של 18 מיליון שקלים. לטענת התובעים, הפגיעה בלוחמים לא הסתיימה בחשדות ובמעצר בלבד, אלא נמשכה באמצעות הדלפת חומרי החקירה, ובהמשך גם באופן ניהול ההליך הפלילי ובטיפול בחקירת ההדלפה. נציגי ארגון חוננו מבהירים כי התביעה מופנית הן כלפי גורמים שכיהנו בפרקליטות הצבאית והן כלפי גורמים נוספים במערכת אכיפת החוק ובתקשורת. כעת צפויה התביעה להיכנס להליך המשפטי, במסגרתו יידרשו הנתבעים להשיב לטענות שהעלו הלוחמים והארגון.