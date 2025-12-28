בית המשפט פסק כי הפעיל אלירן דהן, שלא הגיש כתב הגנה, ישלם לזיו את מלוא סכום התביעה בסך 160 אלף ש"ח, לצד 20 אלף ש"ח הוצאות משפט. חובותיו של דהן, שנתבע בעבר גם על ידי העיתונאי גיא פלג, כבר חוצים את רף ה-600 אלף ש"ח (משפט)
העימות בין שני הכתבים הבכירים בחברת החדשות מעולם לא היה גלוי ואישי כזה | היום התנצחו שני הכתבים ברדיו, כאשר פלג אמר על סגל שהוא "שנוא" ו"לא קולגיאלי" | סגל השיב לפלג, כי יש לו "נקודה עיוורת בגודל של אוקיינוס באשר לסימטריה" (עיתונות)
שני לוחמי כח מאה החשודים בביצוע מעשה אלימות חמור במחבל נוח'בה, דורשים מהפרקליטות הצבאית להוציא הבהרה נגד הדיווח | בפניה שהוגשה באמצעות עורך דינם, הם טוענים כי חומרי החקירה מוכיחים זאת מעל לכל ספק (חדשות)
"התועמלנים אמנון אברמוביץ׳ וגיא פלג מ״תבהלה 12״ שוב מנסים להנדס תודעה ולקבע נראטיב של כישלון בטיפול בשריפה בהרי ירושלים", תקף נתניהו הערב בציוץ חריף שפרסם ברשת X | לדבריו, "ההיפך הוא הנכון - זה היה הישג מרשים ביותר" (ברשת)
לוחמי כוח 100 תובעים את עיתונאי חדשות 12, גיא פלג, על סך של 1.5 מיליון ש"ח בטענה כי פרסם כתבה מכפישה, בנוגע למה שהתרחש במתקן שדה תימן | עורך הדין של הלוחמים מסר: "בכוונתנו לזמן את גיא פלג לביהמ"ש, ולהפריך את טענותיו אחת לאחת" (חדשות)