האלוף במילואים יאיר גולן, המכהן כיו"ר מפלגת הדמוקרטים, הפנה היום (יום ג') מכתב התראה משפטי לשרה נתניהו, רעייתו של ראש הממשלה. המכתב מתייחס לדברים שנאמרו על ידה בריאיון שהעניקה לערוץ 14. גולן מציב בפניה דרישה לפרסם תיקון והתנצלות פומבית תוך מועד של 24 שעות, ולהסדיר תשלום פיצוי כספי שיועבר כתרומה לניצולי מסיבת הנובה. במידה ולא תיענה לדרישות אלו, הודיע כי בכוונתו לפתוח בהליכים משפטיים ולהגיש תביעה בסכום של לפחות שניים וחצי מיליון שקלים.

עורכי דינו של גולן מציינים במכתב כי במהלך הריאיון הוצג לנתניהו קטע וידאו שבו נראה גולן משתתף בהפגנה נגד מהלכי הממשלה במערכת המשפט. בתגובה לכך, אמרה נתניהו: "כשאתה איש צבא בדרגה כזאת גבוהה, טוען שאתה לוחם בשישה, בשבעה באוקטובר, אתה כבר השכם בבוקר היית שם, כבר מלובש ומוכן. בשעה מאוד מאוד מוקדמת, שאחרים לא ידעו, כגון ראש הממשלה".

לטענת עורכי הדין, מדבריה אלו עולה משמעות כאילו גולן ידע מראש על הטבח המתוכנן והגיע לשטח עוד בטרם ראש הממשלה קיבל מידע על פרוץ המלחמה. כמו כן, נטען כי השימוש בביטוי "טוען שאתה לוחם" מעלה ספק באשר להשתתפותו בפועל של גולן בלחימה באותו יום.

במכתב ההתראה מובאת גרסתו של גולן לאירועי אותו בוקר קשה. על פי הנטען, כאשר החלו להתברר ממדי האסון, יצא מביתו ברכבו הפרטי לכיוון מפקדת פיקוד העורף. בדרך שלח הודעה למפקד הפיקוד ובה כתב: "אמור היכן ואתייצב, בעוטף, בדרום או במפקדת הפיקוד".

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לפי התיאור, עם הגיעו למפקדה התחייל גולן, אסף ציוד ורובה סער ונסע לכיוון עוטף עזה. בהמשך קיבל מיקומים של צעירים שנמלטו ממסיבת הנובה, נכנס לשטח מספר פעמים וחילץ שישה צעירים. במכתב מצוין כי חלק מפעולות החילוץ ביצע לבדו, חלקן ביחד עם עוז דוידיאן, וחילוץ נוסף עם צוות מיחידת יהל"ם.

גולן דורש מנתניהו לפרסם תיקון והתנצלות ברורה, שבה תחזור בה מדבריה ותבהיר כי הדברים שאמרה עליו היו "דברי הבל שקריים וחסרי בסיס". בנוסף לכך, הוא דורש להסדיר פיצוי כספי שיועבר כתרומה לניצולי הנובה.

בסיום מכתב ההתראה נכתב כי אם נתניהו לא תפעל כנדרש, גולן ינקוט נגדה הליכים משפטיים ויתבע את מלוא נזקיו, בסכום שלא יפחת משניים וחצי מיליון שקל.