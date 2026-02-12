פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי מרכז בקשה תקדימית לשלילת אזרחותם של שני אסירים ביטחוניים, ראני עוף ושאדי עאידי, שהורשעו בקשירת קשר לסיוע לאויב במלחמה ובמסירת ידיעה לאויב בכוונה לפגוע בביטחון המדינה (משפט)
אחרי שנגזר עונש של 58 חודשי מאסר לערבי ישראלי שניסה להצטרף לארגוני טרור ושידל לביצוע פיגועים במהלך המלחמה, פרקליטות המדינה מערערת ודורשת החמרה" באופן שישקף את חומרת המעשים ואת הצורך המוגבר בהרתעה" (משפט, בארץ)
חקירתה של הפצ"רית לשעבר מצויה לקראת סיום ובשלביה האחרונים | בקרוב, לאחר סיכום וסיום, יקבע הגורם שיקבל את תיק החקירה - בהתאם לממצאים | שר המשפטים יריב לוין פנה הערב שוב לבג"ץ: דורש שקולא ילווה את החקירה (משפט, בארץ)
גל עשהאל, סגן הפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר, דחה בחקירתו את הטענות כלפיו וגלגל אל היועמ"שית את האחריות על אופן בדיקת פרשת הדלפת הסרטון מפרשת "שדה תימן" | עשהאל טען בחקירתו במשטרה כי "כל הפעולות שלי היו מלוות ומונחות על ידי לשכתה" (משפט)
לאחר חוות דעת של היועצת המשפטית של משרד המשפטים על ניגוד עניינים של בהרב-מיארה, החליטה היועצת המשפטית לממשלה, שלא תעסוק עוד בפרשת שדה תימן, ותעביר את ליווי החקירה לפרקליטות | השר לוין מינה את השופט בדימוס קולה לטפל בפרשה (פוליטי, משפט)
בכירים בפרקליטות המדינה נפגשו בארצות הברית עם בכירים במשרד המשפטים האמריקני | הפגישה לכשעצמה אינה חריגה ומדי שנה נפגשים צוותים מישראל ואמריקנים בכדי לדון על בקשות הסגרה שונות בין הצדדים, אולם התוכן בו עסקו היה יוצא דופן (משפט)
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