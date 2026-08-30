בשבוע שעבר התקיים מבצע אכיפה נרחב במחוז הצפון, שבמסגרתו פעלו כוחות משולבים של שירות בתי הסוהר ומשטרת ישראל לאיתור אנשים שנגזר עליהם מאסר אך לא התייצבו לריצויו. במהלך הפעילות נעצרו תשעה חייבי מאסר, שהועברו למתקני הכליאה השונים להמשך הטיפול בהם ולריצוי תקופת המאסר שנקבעה בגזר הדין.

הפעילות כללה פריסה רחבת היקף של כוחות אכיפה בשטח, ובהם בלשי יחידת הימ"ר של שירות בתי הסוהר, בלשי המחוזות בשב"ס וכוחות משטרה במחוז הצפון. הכוחות ביצעו פעולות איתור ממוקדות, תצפיות בשטח ומעצרים של אנשים שלא ציתתו לצווי בית המשפט.

על פי ההודעה שפורסמה על ידי דוברות שירות בתי הסוהר, המבצע מהווה חלק ממאמץ שוטף לאכיפת גזרי דין ולחיזוק שלטון החוק. שירות בתי הסוהר הבהיר כי ימשיך בשיתוף פעולה עם משטרת ישראל לאיתור חייבי מאסר ולהבאתם לריצוי עונשם על פי הדין.