בנאום שנשא בפתיחת שנת המשפט החדשה, הקדיש השופט נעם סולברג דברים נרחבים למערכת הבחירות הקרבה, לקיטוב החברתי ולצורך בשמירה על טוהר הבחירות. בדבריו הזהיר השופט מפני גורמים "מבפנים ומבחוץ" שמטרתם לאתגר, לסכסך ולפלג את הציבור.

"תקופת הבחירות סוערת. מועמד למועמד, זאב. הרוחות מתלהטות", כך אמר השופט סולברג. "ישנם גורמים שונים, מבפנים ומבחוץ, שמבקשים לאתגר אותנו, לסכסך ולפלג. עלינו להישמר מפניהם. אם יצליחו, נפסיד כולנו".

בחלק נכבד מדבריו עמד השופט על משמעותה של הדמוקרטיה, תוך שהוא מזכיר את דברי פרופ' רות גביזון ז"ל, שציינה כי יתרונה של הדמוקרטיה הוא שהיא "סופרת את כל האזרחים". לדברי השופט, משמעות הדבר חורגת מעצם ספירת הקולות בקלפי - היא כוללת גם את החובה להקשיב לעמדת כל אזרח ולוודא שקולו נשמע גם לאחר יום הבחירות.

בהמשך נאומו התייחס השופט סולברג לקושי לקיים שיח ציבורי ראוי ומכבד בתקופה של מחלוקות עזות. "נהיה פתוחים גם לשמוע, ולא רק להשמיע", אמר. "ננסה לשכנע, אך נהיה פתוחים גם להשתכנע; נטה אוזן לביקורת, ונזכור כי לא כל האמת אצלנו".

השופט גם התייחס למי שפועלים בדרך של פשרה ומתינות, דווקא בתקופה שבה גישה כזו עלולה להיתפס כחולשה. "דווקא בקשת אחדות, חיפוש פשרה, רדיפת שלום, באקלים עוין, נגד נטיות מושרשות, על אפה וחמתה של רוח התקופה, זהו, בעיניי, מאבק נאצל, נועז, הירואי ממש", אמר.

לקראת סיום דבריו עסק השופט סולברג בנושא טוהר הבחירות, שאותו הגדיר "העקרון הנעלה, המצפן של הדמוקרטיה". לדבריו, האחריות לשמור על עקרון זה אינה מוטלת רק על כתפי ועדת הבחירות המרכזית, אלא גם על כלל רשויות המדינה ועל האזרחים עצמם.

"טוהר הבחירות הוא לא רק הצבתן של קלפיות, ספירת קולות תקינה, פרסום תוצאות במועד", הדגיש השופט. לדבריו, בחירות טהורות מחייבות שכל בעל זכות בחירה יוכל לבחור "ללא מורא, ללא כפייה, ברצון חופשי וללא השפעה פסולה".

השופט הוסיף והבהיר כי טוהר הבחירות כולל גם את שלומם הפיזי של הבוחרים, המועמדים ועובדי הבחירות, את המשכיות תקינה של מערך הבחירות, את תקינות הספירה, ואת יכולתה של המדינה להתמודד עם ניסיונות לערער את אמון הציבור בתהליך ובתוצאותיו.

על עבודת ועדת הבחירות אמר השופט סולברג: "אני מבטיחכם נאמנה, כי ועדת הבחירות עושה הכל". את דבריו חתם בברכת שנה טובה ושנת שלום.