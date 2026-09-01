החברה הממשלתית רכבת ישראל פנתה בתשעה באוגוסט במכתב התראה רשמי אל מפתח אפליקציית Better Rail, מר גיי טפר, בדרישה להסיר את היישום באופן מיידי מכלל חנויות האפליקציות. במכתב מפורטת שורה של טענות כבדות משקל בנוגע לאופן הפעלת האפליקציה ולהשפעתה על מערכות הרכבת, תוך קביעת מועד של שבעה ימים להיענות לדרישות.

לפי הנטען במכתב ההתראה, האפליקציה עושה שימוש מסחרי במידע הנשאב באופן אוטומטי וישיר ממערכות רכבת ישראל, ממאגרי הנתונים שלה וממה שמכונה ממשקי API - כלים טכנולוגיים המאפשרים העברת מידע בין מערכות. החברה הממשלתית טוענת כי פעולה זו מתבצעת ללא כל הרשאה ובניגוד גמור לתנאי השימוש שקבעה.

בנוסף, רכבת ישראל מעלה טענה כי הגישה לממשקים הפנימיים של מערכותיה מחייבת מפתח גישה ייעודי שאינו אמור להימצא בידי גורמים שאינם מורשים מטעמה. לשיטתה, אופן הגישה ומשיכת המידע מצביעים לא רק על הפרה של תנאי השימוש, אלא גם על מה שהיא מכנה "חדירה אסורה למערכות" ולחומר מחשב.

מהטענות המרכזיות במכתב עולה כי לפעילות האפליקציה הייתה השפעה ממשית על תפקוד מערכות רכבת ישראל. החברה הממשלתית טוענת כי משיכת הנתונים הכבידה על המערכות שלה, פגעה ביציבות השירותים הדיגיטליים שהיא מספקת לציבור, וגרמה לה להוצאות כספיות ותפעוליות נכבדות.

במכתב מפורטים מקרים ספציפיים שבהם, לטענת רכבת ישראל, נרשמו תקלות חמורות. כך למשל צוין כי באוגוסט השנה קרס מנוע החיפוש ותכנון הנסיעה של הרכבת, ובתשע-עשר במאי השנה כשל מנוע זה שלוש פעמים ברצף. החברה הממשלתית מציינת כי בדיקות ותחקירים שערכה הובילו למסקנה שלפיה שימושים חיצוניים בלתי מורשים, ובכללם זה המיוחס לאפליקציית Better Rail, תרמו לפגיעה ביציבות המערכות ולקריסות שאירעו. רכבת ישראל מעריכה את העלויות העודפות שנגרמו לה כתוצאה מכך במאות אלפי שקלים לפחות.

עוד נטען במכתב כי כבר בעשרים ושניים ביוני פנתה מנהלת תחום מערכות המידע לנוסע ברכבת ישראל אל מפעילי האפליקציה בבקשה מפורשת להפסיק באופן מיידי את השימוש בממשקי המידע שאינם מיועדים לשימוש חיצוני.

החברה הממשלתית מעלה במכתבה גם טענות הנוגעות לחוק המחשבים, ובכלל זה אפשרות לביצוע עבירות פליליות. יש להדגיש כי מדובר בטענות שמעלה רכבת ישראל במסגרת מכתב ההתראה, ולא בקביעות של בית משפט או רשות אכיפה כלשהי.

בחלקו הסופי של המכתב מפרטת רכבת ישראל שורה של דרישות ברורות. בראש ובראשונה היא דורשת הפסקה מיידית של כל גישה למערכותיה ולממשקי המידע שלה, הפסקת השימוש המסחרי בנתונים שנמשכו, מחיקה של כל המידע שנשאב, והסרה מיידית של אפליקציית Better Rail מחנויות האפליקציות ומכל ערוצי ההפצה האחרים.

מעבר לכך, החברה הממשלתית דורשת לקבל פירוט מלא על אופן משיכת הנתונים ועל הרווחים שצמחו, לטענתה, כתוצאה מהפעילות של האפליקציה.

במכתב מובהר כי אם הדרישות לא ייענו במלואן בתוך שבעה ימים מיום קבלת ההתראה, רכבת ישראל תשקול לנקוט בצעדים נוספים להגנה על זכויותיה. צעדים אלה עשויים לכלול הליכים משפטיים אזרחיים, וכן, בהתאם לנסיבות, פנייה לרשויות המוסמכות בנוגע להיבטים הפליליים הנטענים במכתב.