תאונה חמורה התרחשה היום (יום שישי) בעיר גדנסק שבפולין, כאשר משאית פרצה את המחסום במעבר מסילת ברזל ונכנסה לפסים. רכבת אינטרסיטי שנסעה במהירות גבוהה התנגשה במשאית, בעוד כ-300 נוסעים נמצאו על הרכבת. בחסדי שמים, האירוע הסתיים ללא הרוגים, וארבעה בלבד נפצעו באורח קל.

מתיעוד שהופץ עולה כי נהג המשאית התעלם מהרמזור האדום במעבר והיכנס לשטח המסילה. כשהמשאית נתקעה בין הפסים, ניסה הנהג לתמרן קדימה ואחורה במטרה להיחלץ, אך לא הצליח. עוברי אורח שהבחינו בסכנה המתקרבת נמלטו מהמקום רגעים ספורים לפני ההתנגשות.

ברגע ההתנגשות, המשאית נמעכה תחת גלגלי הרכבת. חלקי מתכת התפזרו לכל עבר ועשן כיסה את האזור. צוותי הצלה שהגיעו למקום העניקו טיפול רפואי לארבעה נפגעים: נהג המשאית שפונה לבית חולים, נהג הרכבת ושני נוסעים. למרות עוצמת הפגיעה, כל הנוסעים יצאו בשלום.

בעקבות האירוע הופסקה תנועת הרכבות באזור והנוסעים פונו באמצעות אוטובוסים. צילומים שפורסמו לאחר מכן הראו את היקף הנזק: תא הנהג של המשאית נותר שלם יחסית, בעוד המטען נהרס כליל.

חברת הרכבות הפולנית פרסמה את תיעוד מצלמות האבטחה כאזהרה לנהגים, והדגישה כי במקרה של היתקעות בין מחסומים יש לפרוץ אותם מיד על מנת לפנות את המעבר. עוד צוין כי מרחק הבלימה של רכבת עשוי להגיע לכחצי מייל, ולכן גם כאשר הרכבת מזהה מכשול מראש - יכולת העצירה מוגבלת ביותר.

אירועים דומים של התנגשויות רכבות במשאיות אירעו בעבר במדינות שונות. בספרד התרחשו לפני מספר חודשים שתי תאונות רכבת קטלניות תוך 48 שעות, ובארצות הברית נרשמה התנגשות דומה בין רכבת משא למשאית שלא ציית לתמרור עצירה.