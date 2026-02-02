רכבת משא התנגשה במשאית סמי-טריילר שנתקעה על הפסים בשבת האחרונה בעיר גסטוניה, ארה"ב | בתיעוד שפורסם נראים נהגי המשאית עוזבים את כלי הרכב - רגע לפני שהרכבת התנגשה בעוצמה | בנס, האירוע הסתיים ללא נפגעים בנפש (בעולם)
פרטים חדשים נחשפים מאסון התנגשות הרכבות בספרד שהוביל למותם של 39 בני אדם | עד כה התברר כי מדובר ברכבת שירדה מהפסים, והתנגשה ברכבת שבאה ממול | הנהג הנגדי לא הספיק לבלום את הרכבת בזמן | כל הפרטים (חדשות, בעולם)
חמש עשרה שנה חלפו מאז היום הנורא ההוא, כאשר בבת אחת נגדעו פתיל חייהם של שלושה דורות. דור אבות, דור בנים ודור נכדים – נכחדו ברגע אחד על פסי הרכבת. זעקת הכאב עדיין מהדהדת בכל לב שידע להכיר את המשפחה המיוחדת | אולם, חלום חייו של הרב אריה ברנשטיין ז"ל - ראש המשפחה, ממשיך לחולל מהפך אדיר בעולם, מכון קטן שייסד נהפך למרכז עולמי המסייע לאלפי מתקשים בקריאה בארץ ובעולם (חרדים)
על פי הממצאים שהעלתה ועדת החקירה הפנימית של רכבת ישראל, עולה כי המטען לא נבדק כראוי, תופסן הביטחון לא נסגר, והתקלה זוהתה בטעות | הדירקטוריון החליט להקים ועדת בדיקה חיצונית בראשות יהודה בראון | הסעת המטענים במתכונת הנוכחית הופסקה עד להודעה חדשה (תחבורה)