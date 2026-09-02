ביום ראשון הקרוב, כ"ד באלול ה'תשפ"ו, ייחשפו הצרכנים בישראל למציאות חדשה בעולם היין המקומי. משרד הבריאות, משרד החקלאות וביטחון המזון והמועצה לגפן היין ישיקו את מפת אזורי היין הרשמית של ישראל - מהלך שנועד ליצור סטנדרט אחיד ומחייב לסימון מקור הענבים על גבי בקבוקי היין.

המפה, שגובשה לאחר עבודה מקצועית ממושכת של ועדה מיוחדת, כוללת שמונה אזורי על ואזורי משנה שנקבעו על פי מאפייני גידול ייחודיים - אקלים, קרקע וטופוגרפיה. בפעם הראשונה, כאשר יקב יבחר לציין על גבי התווית את אזור הגידול, השם יתייחס למקור גיאוגרפי מוגדר שניתן לבקרה, ולא רק להגדרה שיווקית.

מה זה אומר על הצרכן?

עד כה, צרכנים רבים התקשו להבין מה עומד מאחורי השמות השונים המופיעים על בקבוקי היין. המפה החדשה תספק שקיפות מלאה: יין שיישא את שם אזור גידול רשמי יהיה חייב להכיל לפחות 85% ענבים שנבצרו באותו אזור בדיוק. זאת בדומה למותגים מוכרים בעולם כמו שמפיין ובורדו בצרפת או מוסל בגרמניה.

פנינה אורן שנידור, מנהלת מערך רגולציה משקית מזון ומשקאות משכרים במשרד הבריאות, הבהירה: "מפת אזורי היין היא צעד משמעותי בהסדרת סימון היינות בישראל. כחלק מאחריות משרד הבריאות להסדרת התחום, המפה גובשה על בסיס עבודה מקצועית וקריטריונים ברורים, ותאפשר יישום אחיד של סימון אזורי הגידול".

עבודה מקצועית ממושכת

גיבוש המפה כלל עבודה מקיפה של ועדה מקצועית שהורכבה מגורמי מקצוע במשרדי הבריאות והחקלאות, לצד אנשי אקדמיה ונציגי ציבור. הוועדה בחנה לעומק את מאפייני אזורי הגידול השונים בישראל, קיימה דיונים מקצועיים, בחנה חלופות שונות, ביצעה דיוק גבולות אזורי הגידול וקיבלה התייחסויות מהציבור.

נטלי ברודנר מור, המשנה למנכ"ל משרד החקלאות וביטחון המזון ויו"ר המועצה לגפן היין בישראל, ציינה: "מפת אזורי היין מעניקה ליין הישראלי זהות גיאוגרפית ברורה ומספרת את הסיפור שמאחורי כל בקבוק, הסיפור של האדמה, של האקלים ושל האנשים שמגדלים, יוצרים ומביאים אותו אל השולחן שלנו".

שפה אחידה ליקבים והכרמים

המפה נועדה ליצור שפה גיאוגרפית אחידה גם עבור היקבים והכרמים עצמם. בהתאם לכך, יינות שיוצרו מענבים שמקורם באחד מאיזורי הגידול הרשמיים יוכלו לשאת את שמו על גבי הבקבוק, בתנאי שלפחות 85% מהענבים שבו נבצרו באותו אזור. יצוין כי סימון אזור גידול יישאר סימון רשות ולא תחול חובה על יקב לציינו.

מערך הרגולציה המשקית במשרד הבריאות הוא הרשות המוסמכת לעניין סימון יינות בישראל, ובהתאם לכך הגורם המוסמך לאישור מפת אזורי היין. המלצות הוועדה המקצועית אושרו על ידי שני המשרדים, והמפה תשמש בסיס ליישום אחיד של הוראות הסימון.

ברודנר מור הוסיפה כי "חלוקת ישראל לאזורי יין ולאזורי משנה תסייע בחיזוק היקבים והכורמים המקומיים, תעודד תיירות יין ותאפשר לצרכנים להכיר טוב יותר את המאפיינים הייחודיים ואת איכותו של היין הישראלי".