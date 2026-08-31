ח"כ לימור סון הר-מלך, סגנית יו"ר הכנסת מסיעת עוצמה יהודית, הגישה פנייה דחופה לשר הבריאות חיים כץ, ליו"ר ועדת הבריאות ח"כ יונתן משריקי ולמנהל המרכז הרפואי איכילוב פרופ' אלי שפרכר. בפנייתה היא דורשת להפסיק באופן מיידי תוכנית המיועדת להכשיר עשרות רופאים ואנשי צוות רפואי מאוניברסיטת א-נג'אח שבשכם.

לפי הפרסומים, התוכנית אמורה לכלול הכשרה של 11 רופאי ילדים ו-36 אחים ואחיות מבית החולים של אוניברסיטת א-נג'אח, והיא ממומנת מתרומה של משפחת עמנואל בסכום של 550 אלף דולר. ההכשרות כוללות התמחויות ותוכניות מקצועיות במגוון תחומים רפואיים, ובהם נוירוכירורגיה, נוירולוגיה, המטו-אונקולוגיה, אורתופדיה, טיפול נמרץ בילדים ובפגים.

בפנייתה דורשת ח"כ סון הר-מלך לקבל הבהרות מפורטות בנוגע לתוכנית: מי נתן את האישור להפעלתה, האם התקבל אישור רשמי ממשרד הבריאות, ואילו משאבים ומקומות הכשרה מתוכננים להקצות למטרה זו. יש לציין כי מערכת הבריאות בישראל מתמודדת כיום עם מחסור משמעתי במקומות התמחות ובכוח אדם רפואי.

ח"כ סון הר-מלך הזכירה כי כבר בתקופה שבה כיהנה כיו"ר ועדת הבריאות, העלתה לדיון את נושא הכשרת רופאים מאוכלוסייה עוינת בבתי החולים בישראל. כבר אז הזהירה היא מפני הקצאת מקומות התמחות, כוח אדם ותשתיות ציבוריות להכשרת צוותים שאינם משתייכים למערכת הבריאות הישראלית, בעוד שהמערכת עצמה מתמודדת עם מחסור חמור במשאבים אלו.

"יש להפנות משאבים ציבוריים לאזרחי ישראל"

ח"כ סון הר-מלך הגדירה את המהלך כ"חמור ומקומם". "משפחת עמנואל, שכבר גרמה נזקים לעם ישראל, אינה יכולה להפוך בית חולים ציבורי בישראל ואת משאבי מערכת הבריאות הישראלית לתשתית להכשרת עשרות אנשי צוות עבור מערכת הבריאות של האויב", הבהירה.

"המשאבים הציבוריים שלנו צריכים להיות מופנים בראש ובראשונה לחיזוק מערכת הבריאות הישראלית ולטובת אזרחי ישראל", הוסיפה ח"כ סון הר-מלך. "דרשתי לעצור לאלתר את קידום התוכנית עד לבירור מלא של האישורים, המשאבים והשלכותיה. מערכת הבריאות הישראלית אינה מרכז ההכשרה של הרש"פ".