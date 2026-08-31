יחידת יל"פ במחוז ירושלים השיגה היום (יום שני) התקדמות משמעותית בחקירת פרשת מחיות התינוקות שבהן נמצאו חומרי הרדמה. תושב הדרום בשנות ה-40 לחייו נעצר בחשד שהחדיר חומרים מרדימים למוצרי מזון המיועדים לתינוקות. החשוד נעצר בביתו והועבר לחקירה ביחידה ללחימה בפשיעה.

על פי הודעת דוברות המשטרה, החקירה הנרחבת שנפתחה במחוז ירושלים נמשכת ללא הרף, במטרה לאתר חשודים ומעורבים נוספים. במקביל, החוקרים ממשיכים לבחון את הממצאים שנאספו עד כה. מטרת החקירה המרכזית היא לגלות את מקור החומרים המרדימים ולהבין כיצד הוחדרו למוצרים.

הפרשה החלה לפני כחודשיים, כאשר ארבעה ילדים קטנים הובאו למחלקה לרפואה דחופה בבית החולים הדסה עין כרם בירושלים, כשהם מפגינים תסמינים חריגים של ישנוניות וחולשה. משרד הבריאות ביצע בדיקות מעבדה מקיפות וגילה ממצאים מדאיגים: בצנצנות מחית פירות לתינוקות מהמותג "פרינוק", שנרכשו בשני סניפים של רשת "זול ובגדול" בירושלים, התגלו חומרים תרופתיים מסוג קלונזפאם ולורזפאם - תרופות הרגעה חזקות השייכות למשפחת הבנזודיאזפינים.

פרופ' סער חשביה, מנהל מלר"ד ילדים בהדסה עין כרם, תיאר את הרגעים הראשונים: "ביום חמישי שעבר הגיעו למלר"ד ילדים ארבעה ילדים עם חשד להרעלה. שלושה מהם סבלו מסימנים של ישנוניות, אפתיה, חוסר שיווי משקל. בבדיקה מהירה, הועלה חשד להרעלת בנזודיאזפינים - חשד שאומת מהר מאוד".

על פי נתוני משרד הבריאות, עד כה זוהו חמישה מוצרים שבהם נתגלו חומרי ההרדמה. שלושה מהמוצרים המזוהמים הגיעו מהמשפחות שילדיהן אושפזו, ושני מוצרים נוספים נדגמו ישירות מהמדפים ברשת. בכל חמשת המקרים, הבדיקות הראו שהצנצנות נפתחו באופן לא תקין לפני שנרכשו על ידי הלקוחות.

במסגרת החקירה המקיפה, מפקחי שירות המזון במשרד הבריאות ערכו ביקורות ודיגומים בפריסה ארצית. מאות מוצרים נבדקו - כ-50 עברו בדיקות טוקסיקולוגיות, 110 נבדקו במעבדות לבדיקת ואקום, ולמעלה מ-500 מוצרים נבדקו בנקודות המכירה לבדיקת תקינות האריזה. לעומת זאת, בבדיקות שנערכו במחסני היבואן ובנקודות מכירה נוספות לא נמצאו ממצאים חריגים.