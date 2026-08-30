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משרד הבריאות מזהיר: גבינת קממבר של מחלבות גד נגועה בחיידק מסוכן

חיידק הליסטריה התגלה בגבינה מיובאת של מחלבות גד • המחלבה פועלת לאיסוף המוצר בשיתוף משרד הבריאות • הציבור מתבקש להימנע מצריכת המוצר ולהחזירו

גבינת קממבר (צילום: מחלבות גד)

מחלבות גד פרסמה הודעה דחופה בשיתוף , הקוראת לציבור להימנע מצריכת גבינת קממבר בשלה עם עובש לבן המיובאת מצרפת. בבדיקות שערך היצרן הצרפתי התגלה במוצר חיידק ליסטריה מונוציטוגנס, המסוכן לאוכלוסיות מסוימות.

פרטי המוצר הנגוע:

• שם: קממבר - גבינה בשלה עם עובש לבן 33% שומן

• משקל: 130 גרם

• תוקף: עד 7/9/26

• אצווה: BFBN

• יצרן: סאסו פטוראג'יס קומטויס (צרפת)

• יבואן: מחלבות גד

• ברקוד: 7290019635208

הציבור מתבקש לבדוק במקרר ולהימנע לחלוטין מצריכת המוצר במידה והוא נמצא ברשותו.

חיידק הליסטריה מונוציטוגנס עלול לגרום למחלה מסוכנת בקרב אוכלוסיות בסיכון גבוה: אנשים עם מערכת חיסון מוחלשת, קשישים, ונשים בהריון - שבהן החיידק עלול לגרום להפלות, רח"ל.

המחלבה פועלת לאיסוף המוצרים מכל נקודות המכירה, בתיאום מלא עם שירות המזון במשרד הבריאות.

לפניות ושאלות ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות של מחלבות גד: דרך האתר, בטלפון 1-700-50-21-22 או בדוא"ל: service@gad-dairy.co.il.

"אנו מתנצלים בפני הציבור על אי הנוחות שנגרמה, ומבהירים כי אנו פועלים בשיתוף פעולה מלא עם הרשויות המוסמכות על מנת להבטיח את איכות ובטיחות המוצרים", נמסר מהחברה.

משרד הבריאותמחלבות גדריקול מזוןחיידק ליסטריה

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