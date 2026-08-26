לפני כשש שנים התרחשה במחלקת היילודים בבית החולים מעייני הישועה בבני ברק טרגדיה קשה שלדברי ועדת בדיקה של משרד הבריאות ניתן היה למנוע. תינוק בן ארבעה ימים נפטר לאחר שלקה בזיהום חמור שלא אובחן במועד. לפי הממצאים, טיפול אנטיביוטי שגרתי היה עשוי להציל את חייו.

ועדת הבדיקה המיוחדת של משרד הבריאות, שממצאיה נחשפו לראשונה בעיתון 'ישראל היום' על ידי העיתונאי רז רזניק, מצביעה על שרשרת כשלים חמורה ותקשורת לקויה בין אנשי הצוות הרפואי והסיעודי.

התינוק, שנולד בלידת ואקום, הועבר למחלקת היילודים כשמצבו נראה תקין. אולם תוך זמן קצר החל מצבו להידרדר, והוא סבל מכאבים, דופק מהיר, חום, בכי וחיוורון.

ההורים הבחינו מיד בהידרדרות והתריעו בפני הצוות, אך דבריהם לא זכו להתייחסות ראויה. למרות מצבו המדאיג, התינוק לא הונח תחת ניטור רציף.

"במהלך האשפוז התרענו שוב ושוב שמשהו אינו כשורה", סיפרו ההורים ל'ישראל היום'. "במקום להרגיש שמקשיבים לנו, נתקלנו בתחושה שמבטלים את דברינו. אף נאמר לנו שאנחנו 'מנדנדים', גורמים לצוות להרגיש שלא סומכים עליו, ושעצם ההתעקשות שלנו אינה במקומה".

בשעות הקריטיות הללו, בעוד הצוות מתעלם מאזהרות ההורים, המשיך מצב התינוק להחמיר עד שהגיע למצב גסיסה והועבר לטיפול נמרץ. ההורים מתארים: "אנחנו זוכרים את הוויכוח בין האחיות מי תרד להביא אקמול לתינוק שצרח מכאב, את חוסר האונים שלנו כהורים, ואת הבכי והתחנונים שלנו שיתייחסו אליו".

דוח החקירה של משרד הבריאות מצביע על בעיות מבניות חמורות ונהלי עבודה לקויים. הרופא המתמחה שטיפל בתינוק פעל, לפי הדוח, בחוסר מיומנות, ולא העביר מידע קריטי לרופא התורן הבא, שכלל לא הגיע לבדוק את התינוק.

גם הרופא הבכיר שהיה בכוננות לא עודכן במועד על מצבו של התינוק. הרופא הבכיר הודה בדיעבד כי היה צריך לדווח לו מוקדם יותר, וכי אבחון מוקדם של הזיהום עשוי היה לשנות את התוצאה.

הדוח מצביע גם על ליקויים בהכשרת הצוות הסיעודי: האחיות במחלקה לא עמדו על הגעת רופא לבדיקה. מהעדויות עלה כי חלק מהאחיות חששו לפנות לרופא הכונן או להתעקש על בדיקה נוספת.

בשל הכשלים בתקשורת בין התורנים, הצוות הסיעודי והרופא הבכיר, התינוק הועבר לניטור רק כעבור 50 שעות מהלידה – איחור קריטי שהיה לו השלכות קשות.

לאחר פטירת התינוק, שוחררו ההורים לביתם מבלי שנערכה עמם שיחה מסודרת, מבלי שניתן להם הסבר על נסיבות הפטירה, ומבלי שהוצע להם לבצע נתיחה לאחר המוות כדי להבין את הסיבה. הנהלת המחלקה ובית החולים היו אמורים לקיים שיחה כזו, אך הותירו את ההורים השבורים ללא תשובות.

כאשר ניסו ההורים לקבל הסברים, הם נתקלו באמירות כגון "הכל לטובה" או "כך רצה השם".

"התחושה שלנו הייתה שנעשה שימוש באמונה כדי להימנע ממתן תשובות ומהתמודדות עם השאלות הקשות שעלו אצלנו", מבהירים ההורים, המגדירים עצמם כאנשים מאמינים. "האמונה מלווה אותנו ומעניקה לנו כוח... דווקא משום כך, חשוב לנו לומר שהאמונה אינה עומדת בסתירה לחובה לברר את האמת, להפיק לקחים ולקחת אחריות. להפך. אמירות אמוניות אינן יכולות להחליף תשובות ענייניות למשפחה שהילד שלה נאבק על חייו".