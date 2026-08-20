קהל רב ליווה אתמול (יום רביעי) לבית עולמה את הרבנית הצדקנית מרת שרה רחל ישראלזון ע"ה, אלמנתו של הגאון רבי יוסף ישראל ישראלזון זצ"ל ובתו של מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל. טרם יציאת המסע מביתה בבני ברק, נשאו הספדים גיסיה: הגאון הרב יצחק זילברשטיין, הגאון הרב עזריאל אוירבעך והגאון הרב בנימין רימר.

בהספדו המרגש, פתח הגאון הרב זילברשטיין בדברי התפילה שאומרים לאחר קריאת התורה: "אנו מבקשים מלפני אבינו שבשמים 'לקיים בנו חכמי ישראל הם ונשיהם'. רואים שעם ישראל מתפלל לא רק על חכמי ישראל עצמם, אלא גם על נשותיהם - שגם הן תהיינה עמנו. תיקנו תפילה מיוחדת: הם ונשיהם".

הרב זילברשטיין המשיך בקול נרגש: "כעת עם ישראל בוכה וצועק מאוד. גיסתי הצדקנית, הרבנית שרה ישראלזון, הייתה אשת חבר אמיתית - אשת חבר לגיסי רבי יוסף ישראלזון זצ"ל". ואז חשף הרב זילברשטיין פרט אישי מרגש: "מורי וחמי מרן הרב אלישיב זצ"ל, כשהיה מגיע לבני ברק, אמר לי במפורש: 'אני רוצה להיות אצל שרה! אצלה אני רוצה להתארח. למה? ככה! אני רוצה להיות אצל שרה!'".

הגר"י זילברשטיין הוסיף: "היו אנשים רבים שביקשו שמרן יתארח אצלם כשהיה בבני ברק, אבל הוא היה אומר: 'אני רוצה להיות אצל בתי שרה, שם אני רוצה להיות'".

בסיום דבריו, פרץ הגאון הרב זילברשטיין בבכי נרגש: "כעת הוא נמצא יחד איתה בשמים. תמיד כשהגיע לכאן רצה להיות אצל שרה - עכשיו הוא אצל שרה, יהיה אצל שרה... ושרה כעת תהיה בשמים יחד איתו והוא יחד איתה".

בקולו הנרעש, סיים הרב זילברשטיין: "הרב אלישיב נמצא פה. עם ישראל זקוק לרחמי שמים, שהקב"ה יעזור לכל עם ישראל. כעת נמצא פה הרב אלישיב - נבקש ממנו, הוא ליד שרה, שיהיה לעם ישראל כל טוב סלה. משפחת הרב ישראלזון תפרח ותגדל למעלה למעלה, וכל עם ישראל יזכה לראות ישועות ונחמות, וכן לכל המשפחה הגדולה ולכל מי שבא לחלוק כבוד - כולם יזכו יחד עם כלל ישראל לישועות ונחמות וכל טוב סלה".