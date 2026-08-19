הרבנית שרה רחל ישראלזון ע"ה

הרבנית הצדקנית מרת שרה רחל ישראלזון ע"ה (תרצ"ג-תשפ"ו) הייתה בתו של פוסק הדור מרן הגאון רבי יוסף שלום אלישיב זצוק"ל ואשת חבר לגאון רבי יוסף ישראל ישראלזון זצ"ל. נולדה בירושלים בג' בטבת תרצ"ג לאביה הגדול מרן הגרי"ש אלישיב ולאמה הרבנית הצדקנית מרת שיינה חיה ע"ה, בתו של איש החסד המפורסם רבי אריה לוין זצ"ל. נפטרה בבית החולים 'מעייני הישועה' בבני ברק באלול תשפ"ו בהיותה בת 93, והותירה אחריה דור מפואר של מרביצי תורה ותלמידי חכמים מובהקים.

השידוך בין הרבנית לבין העילוי המובהק הגאון רבי יוסף ישראל ישראלזון זצ"ל התרקם בהשתדלותו המיוחדת של מרן הגאון רבי דוד פוברסקי זצ"ל, ראש ישיבת פונוביז'. רבי דוד הכריע בהתלהבות לטובת השידוך ואמר: "איני מכיר את האחרים, אך מקובלני מפי מרן החזון איש שבן תורה צריך לחפש בית כמו של הרב אלישיב". בעלה לעתיד נולד בעיירה סלץ הסמוכה לבריסק בשנת תר"צ, לאביו הג"ר דב דובער שכיהן כרב העיירה.

הקמת הבית נעשתה בצניעות ובמסירות נפש מופלגת. בית אביה הדל לא יכול היה להעניק דירה או אמצעים גשמיים, והנדוניה כללה אך ורק זוג מיטות מתכת פשוטות, מזרנים, ואת הוצאות החתונה עצמה. סייעתא דשמיא הגיעה כאשר דודתו של החתן, הרבנית פלמן ע"ה, כתבה למשפחתה בארגנטינה על השידוך, והם שלחו סכום של 4,000 לירות שהופקד בנאמנות בידי רבי דוד פוברסקי לצורך רכישת קורת גג.

תשעה חודשים לאחר נישואיה זכתה הרבנית להיכנס לביתה החדש והקבוע ברחוב חזון איש 5 בבני ברק – משכן שבו ניהלה את ביתה בצניעות מופלגת, ואשר שימש כמשכנה לאורך כל ימי חייה. בבית זה גידלה דור של תלמידי חכמים ומרביצי תורה, תוך שמירה על מסורת בית אביה הגדול ועל ערכי התורה והיראה שקיבלה מהוריה.

במהלך שנות חייה הארוכות נשאה הרבנית בלבה יגונות רבים וכבדים. שיכלה וישבה שבעה על אחיותיה הדגולות: הרבנית מרת בת שבע אסתר קנייבסקי ע"ה, הרבנית מרת לאה אויערבאך ע"ה, הרבנית מרת דינה עטיל ברלין ע"ה והרבנית מרת שושנה זילברשטיין ע"ה. כמו כן שיכלה את אחיה הגאונים רבי שלמה זצ"ל ורבי אברהם זצ"ל, ואת נכדתה מרת מרים אפשטיין ע"ה.

הרבנית ישראלזון ע"ה הייתה מופת של צניעות, מסירות ועבודת ה' בלבב שלם. היא ייצגה את דור האמהות והסבתות שבנו את עולם התורה בארץ ישראל לאחר השואה, תוך שמירה על מסורת הדורות ועל ערכי היהדות הטהורה. זיכרונה ומורשתה ממשיכים לחיות בדורות הבאים שהקימה, המהווים חלק מרכזי בעולם התורה והיראה בישראל.