ועדת הבדיקה שבחנה את נסיבות אישור הטיפול שניתן לפני מספר שנים במסגרת "טיפול חמלה" בבית החולים מעייני הישועה סיימה את עבודתה. משרד הבריאות מפרסם כי הועדה קבעה שמדובר בכשלים שנעשו במודע על ידי המעורבים (בארץ)
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