אחרי שהפכה את הכוכבים של המסעדות והמפתחות של המלונות לסמל איכות עולמי, מדריך מישלן פותח פרק חדש בעולם היין: מערכת דירוג חדשה שתעניק ליקבי יוקרה עד שלושה "אשכולות ענבים" - על פי איכות, זהות, איזון ועמידות לאורך שנים (בעולם)
היעד הראשון אליו נסע האדמו"ר מסאטמר לאחר השבת ההיסטורית במירון, היה ליישוב אור הגנוז, לרגל מעמד הפרשת תרומות ומעשרות ביקב 'אור הגנוז', שם הפריש עשרות אלפי ליטרים של יין, במעמד רב היישוב, חברי בד"ץ העדה החרדית ועשרות העובדים החרדים ביקב (חסידים)
לרגל יום פטירתו של הגאון רבי שלמה קלוגר זצ"ל, שחל בתאריך ל' סיון - שורות קצרות על גדול בדורו ובעל מחבר ספרים פורה | על פסיקותיו הנודעות בענייני הלכה ושנינות וחריפות מופלאה | "וַתֵּרֶב חָכְמַת שְׁלֹמֹה" (יהדות ואקטואליה)