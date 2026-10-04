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הוזלה משמעותית

הדלק יוזל הלילה: כך תחסכו בתדלוק

שר האוצר סמוטריץ' חתם על צו להורדת מס הבלו • המחיר לליטר בנזין יירד בחצי שקל ויעמוד על 7.77 ש"ח בלבד

(צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)

הלילה, בחצות, ייכנס לתוקף צו להורדת מס הבלו שעליו חתם היום בצהריים שר האוצר . הצו מביא להוזלה משמעותית במחיר הדלק: ליטר בנזין יעמוד על 7.77 ש"ח בלבד, לעומת 8.27 ש"ח עד כה.

מדובר בירידה של חצי שקל לליטר בהשוואה לעדכון הקודם. התוספת עבור שירות מלא תישאר ללא שינוי ותעמוד על 26 אגורות לליטר, כולל מע"מ.

משרד האנרגיה עדכן כי המחיר המרבי לליטר בנזין 95 אוקטן נטול עופרת בתחנה בשירות עצמי באילת יעמוד על 6.58 ש"ח לליטר, ללא מע"מ – ירידה של 43 אגורות. התוספת עבור שירות מלא באילת תעמוד על 22 אגורות ללא מע"מ, ללא שינוי.

משרד האנרגיה והתשתיות ממליץ לצרכנים להשוות מחירים בין התחנות ולבחור בתחנה הכדאית ביותר.

שר האוצר סמוטריץ' לאחר חתימת הצו
שר האוצר סמוטריץ' לאחר חתימת הצו

מלשכת ראש הממשלה נמסר: "בשעה שמחיר הדלק מזנק בכל העולם, אנחנו דואגים שהוא לא יזנק בישראל. כך גם במחיר החשמל בישראל, שהוא מהנמוכים ביותר במערב כתוצאה מההתעקשות שלנו לפתח את מאגרי הגז ולפתוח תחרות בייצור חשמל. כלכלת ישראל שוברת שיאים. נמשיך לנווט אותה באחריות".

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