משרד הבריאות הודיע היום (ראשון) בשיתוף עם חברת מוצרי איכות אמריקאים, היבואנית של בן אנד ג'ריס, על החזרה יזומה של גלידת חלב ודבש מדפי המכירה.
ההחלטה על ההחזרה התקבלה בעקבות תלונת צרכן על מציאת גוף זר דמוי פלסטיק בתוך אחד ממיכלי הגלידה. למען הזהירות, הוחלט לבצע החזרה של כל המוצרים בעלי תאריכי התפוגה הרלוונטיים.
פרטי המוצר המוחזר: שם המוצר – חלב ודבש, מותג – גלידת בן אנד ג'ריס, תכולה – 432 גרם. שם היצרן: מוצרי איכות אמריקאים.
תאריכי התפוגה של המוצרים המוחזרים: עדיף להשתמש לפני התאריך המודפס בתחתית המיכל – 07/05/27, 08/05/27, 25/11/27. ברקוד המוצר: 7290018441527.
משרד הבריאות קורא לצרכנים שרכשו את המוצר שלא לצרוך אותו ולהחזירו לנקודת המכירה.
בתיאום עם שירות המזון במשרד הבריאות, מפעל מוצרי איכות אמריקאים אוסף את המוצר מכל רשתות השיווק.
לפרטים נוספים ניתן לפנות לחברה בדוא"ל office@benjerry.co.il או בטלפון 08-9437474 שלוחה 2.
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