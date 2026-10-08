גלידת חלב ודבש של בן אנד ג'ריס ( צילום: בן אנד ג'ריס )

משרד הבריאות הודיע היום (ראשון) בשיתוף עם חברת מוצרי איכות אמריקאים, היבואנית של בן אנד ג'ריס, על החזרה יזומה של גלידת חלב ודבש מדפי המכירה.