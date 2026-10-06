משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה פרסמו אזהרה חריגה בעקבות תוצאות דיגום מים שנערך בנחלי הצפון. הדיגום, שבוצע ב-4 וב-5 באוקטובר, העלה רמות זיהום גבוהות במיוחד במספר נחלים פופולריים, והמשרדים מזהירים כי הכניסה למים עלולה להיות מסוכנת לבריאות.

האזהרה מגיעה בעיצומו של בין הזמנים, כאשר בני ישיבות רבים נוהגים להתרענן בנחלים המוכרים בצפון הארץ. כעת מתברר כי הכניסה לחלק מהנחלים האהובים ביותר עלולה לסכן את בריאותם.

בבדיקות שנערכו נמצאו בכמה נחלים תוצאות החורגות באופן משמעותי מהמלצות משרד הבריאות. הסף המותר עומד על 400 יחידות של חיידק קולי צואתי ב-100 מיליליטר מים, אך בחלק מהנקודות שנבדקו נמצאו רמות גבוהות פי כמה מהמותר.

התוצאות שהתקבלו בדיגום:

בנחל בניאס, בגשר כפר סאלד, נמצאו 830 יחידות. בנחל חצבאני נמצאו תוצאות חריגות בשלוש נקודות: בגשר הרומי - 800 יחידות, בגן הצפון (תחנה הידרואלקטרית) - 660 יחידות, ובטיילת מפגש הנחלים בכניסה לירדן - 570 יחידות.

בנחל הירדן התגלו התוצאות החמורות ביותר: בגשר יוסף - 1,100 יחידות, בגשר להבות הבשן - 2,000 יחידות, בגשר החמישה - 1,000 יחידות, בגשר הפקק (חורי) - 1,400 יחידות, במצד עתרת - 1,500 יחידות, בגשר הדודות - 1,100 יחידות, ובגשר אריק - 1,200 יחידות.

בבריכת המשושים נמצאו 2,100 יחידות - הרמה הגבוהה ביותר מכל הנקודות שנבדקו. בנחל ג'ילבון נמצאו 1,900 יחידות, בנחל זאכי - 1,050 יחידות, בנחל יהודיה - 500 יחידות, בנחל צלמון בבריכת החרוב - 1,040 יחידות, ובנחל כזיב בעין חרדלית - 760 יחידות.

לאור תוצאות אלו, משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה מזהירים כי הכניסה לנחלים הבאים עלולה להיות מסוכנת עד שתוצאות דיגום חדשות יהיו תקינות ויציבות:

נחל בניאס - גשר כפר סאלד; נחל חצבאני - מהגשר הרומי ועד טיילת מפגש הנחלים (כניסה לירדן); נחל ירדן - מגשר יוסף עד גשר אריק; בריכת המשושים; נחל ג'ילבון; נחל זאכי; נחל יהודיה; נחל צלמון - בריכת החרוב; נחל כזיב - עין חרדלית.

המשרד להגנת הסביבה מסר כי לא נמצא מקור זיהום ידוע בנחלים, והדבר מקשה על הטיפול בבעיה.

בשגרה, הדיגום נעשה אחת לשבועיים באמצעות פקחי רשות הטבע והגנים, בנקודות קבועות בנחלי הצפון - בגליל העליון, בגולן ובגליל המערבי. הנקודות שנבחרו מייצגות מפל, בריכה או מקטע בנחל, ומאפשרות מעקב שוטף אחר איכות המים.