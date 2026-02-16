המעבדה הארצית לבריאות הציבור מודיעה במפתיע על הפסקת בדיקות מי השתייה והים, כולל בדיקות לאיתור חיידקי כולרה וליגיונלה | החשש של גורמי המקצוע: התפרצות מחלות מסוכנות | במשרד הבריאות טורחים להבהיר כי הנושא נמצא בגיונים עם משרד האוצר (בריאות, בארץ)
אחרי כמעט שנתיים של מלחמה מתמשכת, בין הזמנים הזה הוא זמן טוב לצאת ולהתאוורר, לאסוף כוחות ולרפאות קצת את הנפש | כיוון שלא כל הציבור מחזיק ברשותו רכב, ורבים הם המשתמשים בתחבורה הציבורית, יצאנו לבדוק עבורכם את אתרי הטבע הנגישים גם בתחבורה ציבורית ואף בדקנו את מסלולי הנסיעה המומלצים כדי להגיע אליהם | מסלול באוטובוס - החלק הראשון (בין הזמנים)