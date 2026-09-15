עיריית כרמיאל הודיעה אמש (יום שלישי) כי בדיקות מי השתייה בעיר עדיין נמשכות, וכי ההנחיה להרתיח מים לפני השימוש תישאר בתוקף גם היום. בעירייה הדגישו כי עד להודעה חדשה יש להרתיח את המים לפני שתייה, בישול, הכנת מזון, הכנת תרופות וצחצוח שיניים.

ההודעה מגיעה בעקבות הנחיית משרד הבריאות שפורסמה, לאחר שהתקבלו תוצאות דיגום מים חריגות בעיר. משרד הבריאות הורה על הרתחת מים בכרמיאל עד להודעה חדשה.

בעירייה הבהירו כי ניתן להשתמש במים ללא הרתחה לצורכי רחצה ושימושים סניטריים. כמו כן, בעלי חיים יכולים לשתות מהמים ללא הרתחה. עם זאת, הודגש כי מערכות סינון ביתיות אינן מחליפות את ההרתחה.

העירייה הודיעה כי מוסדות החינוך בעיר יתוגברו בבקבוקי שתייה, ומערכת החינוך תפעל כסדרה.

ראש העיר משה קונינסקי מסר: "אני מבקש מהתושבים להקפיד על הנחיות משרד הבריאות. אנו פועלים מול הגורמים המקצועיים כדי לברר את מקור החריגה ולטפל בנושא. העירייה סיפקה היום מים לשתייה לילדי הגנים בעיר. מערכת החינוח בעיר תפעל מחר כסדרה. נמשיך לעדכן את הציבור בהתאם לממצאים".

בעירייה הוסיפו הבהרה חשובה: מכשירי תמי 4, ברי מים, מסננים ומערכות סינון ביתיות אינם מחליפים הרתחה. יש להרתיח את המים לפני שתייה, בישול, הכנת מזון, הכנת תרופות וצחצוח שיניים, גם לאחר סינון במכשירים אלו.