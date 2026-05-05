הרב יהודה סילמן

הגאון רבי יהודה סילמן משמש כראב"ד (ראש אב בית דין) ופוסק הלכה מוביל בבני ברק, ומוכר כאחד מגדולי הפוסקים בציבור הליטאי. הרב סילמן מתגורר בשכונת רמת אלחנן בבני ברק, שם מנהל את בית מדרשו ומקבל שואלים רבים בשאלות הלכתיות מורכבות. בנו, הרב יוחנן סילמן, ממשיך בדרכו של אביו בעולם התורה והפסיקה.

בשנים האחרונות זוכה הרב סילמן לכבוד רב בציבור החרדי, והוא משתתף באירועים חשובים לצד גדולי הדור. במעמד מרגש בבני ברק, השתתף הרב סילמן יחד עם הגאון רבי יצחק זילברשטיין באירוע הכתרת "חתני משנה" לילדי רשת הקירוב 'שובו', שם הפתיעו הרבנים כשביקשו לקבל ברכה דווקא מהילדים המצטיינים. כמו כן, הדליק את המדורה לכבוד ל"ג בעומר בת"ת 'אהל תורה' בשכונת רמת אלחנן, יחד עם הגאון רבי יצחק זילברשטיין.

הרב סילמן נודע בדרשותיו המרכזיות בשבתות ובמועדים, במיוחד בדרשת שבת הגדול המסורתית שלו, המושכת המוני בני תורה לבית הכנסת המרכזי ברמת אלחנן. דרשותיו מתאפיינות בעומק הלכתי ובהתייחסות לסוגיות עכשוויות, והן מהוות מקור השראה ולימוד לרבים. בנוסף לדרשה המרכזית בליל שבת, הוא נוהג לשאת דרשה מוקדמת בליל שישי בקהילת "בית השם".

כדיין בכיר, עוסק הרב סילמן בפסיקת הלכה במגוון רחב של נושאים, כולל דיני ממונות מורכבים. לאחרונה נדרש יחד עם גדולי הדיינים לבחון השקעות במכרות זהב באתיופיה, שבהן השקיעו עשרות אברכים סכומי כסף גדולים. הדיינים כתבו חוות דעת ארוכה על ההשקעה המדוברת והציבו תמרור אזהרה, תוך בחינה מעמיקה של ההיבטים ההלכתיים והמעשיים של העניין.

הרב סילמן מקפיד על מנהגי ישראל ומסורות הדורות, כפי שניכר ממעמד התרת נדרים שערך בערב ראש השנה בבית מדרשו. במעמד צנוע ומרגש, התיר את נדרותיו בפני שלושה מרבני הקהילה, תוך התעוררות ותפילה לשנה טובה. כמו כן, תועד בנטילת לולב בסוכות, יחד עם גדולי הרבנים הרב מנחם צבי ברלין והרב יצחק זילברשטיין.

קשריו ההדוקים עם גדולי הדור בולטים במיוחד בזמנים של משבר. כאשר אושפז בארצות הברית לאחר שהתמוטט במהלך ביקור, הגיע ידידו הגאון רבי יצחק זילברשטיין לבית מדרשו, שם העתיר באמירת פרקי תהילים וערך תפילת 'מי שבירך' לרפואתו השלימה. הרב סילמן שוחרר מבית החולים בניו יורק והמשיך את הטיפול הרפואי בארץ.

משפחת הרב סילמן ממשיכה במסורת התורנית, כאשר נכדיו זוכים לחינוך תורני מובחר. לאחרונה נערכה שמחת ברית מילה לנין הרב סילמן במעונו של המנהיג הליטאי, ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו, שם כובד הגר"ד לנדו בסנדקאות והרב סילמן בברכות. מעמדים אלו מדגישים את מעמדו המיוחד של הרב סילמן בציבור הליטאי ואת הכבוד הרב שרוחשים לו גדולי הדור.