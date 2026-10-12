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מחאת תינוקות של בית רבן

1,000 תלמידי ברסלב עומדים מול כלא 10: השמאל זועם

כאלף תלמידי תלמוד תורה מחסידות ברסלב הגיעו בהסעות מאורגנות • נישאו פרקי תהילים ותפילות לשחרור העצורים | "תסגרו את החינוך החרדי" - השמאל תקף (חדשות חרדים)

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התלמידים בדרך לכלא (צילום: יעקב הרשקוביץ - היום)

כאלף תלמידי תלמוד תורה מחסידות ברסלב התכנסו היום (שני) לעצרת תפילה ומחאה מול , במחאה על מעצרם של אברכים ובחורי ישיבות בעוון לימוד תורה וסירובם להתגייס. התלמידים הגיעו בשעות הבוקר בעשרות אוטובוסים והסעות מאורגנות מריכוזי היהדות החרדית ברחבי הארץ.

במקום נישאו פרקי תהילים ותפילות לשחרורם המהיר של העצורים, לצד קריאות נגד גזירת הגיוס. התלמידים הגיעו מירושלים, בית שמש, ביתר עילית, מודיעין עילית, צפת ותל אביב. מנהל תלמוד תורה ברסלב ברכפלד הסביר לכתבים במקום: "באנו לכאן לתת צעקה ומחאה, בצורה מאורגנת, עם תינוקות של בית רבן – שהבל פיהם מקיים את העולם – נגד רדיפת לומדי התורה בארץ ישראל".

המחאה עוררה סערה ומתקפות חריפות מצד גורמים פוליטיים וארגוני שמאל. מנכ"ל תנועת 'ישראל חופשית', אורי קידר, תקף בחריפות את מוסדות החינוך החרדיים: "הפעילות הזו מוכיחה שאין דבר דחוף יותר מסגירה מוחלטת של החינוך החרדי. מוסדות שמפעילים תלמידים לא יכולים להמשיך לפעול, ותקציבי המדינה צריכים לעבור לחינוך ממלכתי בלבד".

ח"כ משה טור-פז (יש עתיד) הצטרף לקריאות ותקף את שר החינוך: "הגיע הזמן שתלמידי ועובדי מערכת החינוך יצייתו לחוק. יואב קיש תתחיל לעבוד! התלמידים שלך תומכים ב ומשתמטים".

בקרב גורמים שונים עלו טענות להפרת חוזרי מנכ"ל משרד החינוך האוסרים על פעילות פוליטית ושימוש במשאבי המוסד למחאות.

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אורי קידר ומשה טור - פז אתם זוכרים היטב מה אמר מנחם בגין לשמאל - תתרגלו . ואם זה מעקם לכם את האף אז שישאר עקום , בכל מצב אין לי ספק שגם נכדיכם ילמדו בחינוך חרדי חחחחחחחחחחח
איש חושב

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