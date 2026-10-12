עשרות אלפי בחורי ישיבות שבו הבוקר (יום ב') אל ספסלי הישיבות בשמחה ובהתרגשות, ופתחו את זמן חורף תשפ"ו בנסיבות מיוחדות במינן.

בחורי הישיבות מוצאים עצמם בתקופה שלא היתה כמותה: מצד אחד הם ניתנים למשיסה ולביזה, כאשר כל המבקש פרסום ויחס הולם בבני התורה, ומאידך חרב המעצרים הדרקונית יצאה מנדנה בהוראת היועמ"שית, תוך ציפיה לשינוי בבחירות הקרובות בעוד שבועיים ויום.

השנה התווסף לעמלי התורה אתגר נוסף: השנה המעוברת. זמן חורף יימשך השנה שש חודשים תמימים, העמוסים בשקיעות בעומק הסוגיות ובבניין קומתם הרוחנית של הבחורים.

המעבר לשעון חורף

השנה המעבר לשעון חורף בישראל יתקיים בלילה שבין שבת פרשת לך לך ליום ראשון, ליל י"ד בחשון (24–25 באוקטובר 2026), מה שיוצר קושי מסוים בהתנהלות בשבועיים הראשונים של הזמן.

אין מדובר באתגר גדול, שכן עקב השקיעה המוקדמת יחסית בשבועות אלה, גם כך תפילת מנחה מתקיימת אחרי סדר א' ותפילת מעריב בערב אחרי או לפני ארוחת ערב. אך הוזזת השעון כשלעצמה מהווה קושי מסוים.

ישנן ישיבות שכבר בתחילת הזמן עברו לשעון חורף במטרה לחסוך את הקושי, אך רובן ככולן יחליפו את השעון בעיתו ובזמנו, שכן כאמור לא מדובר בשינוי דרמטי על סדרי הישיבה.

עם זאת, נהוג בחלק מהישיבות הליטאיות כמו אור ישראל חדק"ס ועוד ישיבות לעבור לשעון חורף כבר בתחילת זמן אלול, במטרה לאפשר אמירת סליחות בשעה סבירה, כאשר חצות הלילה מגיע לפני השעה 12 בלילה.