עשרות אלפי בחורי ישיבות שבו הבוקר (יום ב') אל ספסלי הישיבות בשמחה ובהתרגשות, ופתחו את זמן חורף תשפ"ו בנסיבות מיוחדות במינן.
בחורי הישיבות מוצאים עצמם בתקופה שלא היתה כמותה: מצד אחד הם ניתנים למשיסה ולביזה, כאשר כל המבקש פרסום ויחס הולם בבני התורה, ומאידך חרב המעצרים הדרקונית יצאה מנדנה בהוראת היועמ"שית, תוך ציפיה לשינוי בבחירות הקרובות בעוד שבועיים ויום.
השנה התווסף לעמלי התורה אתגר נוסף: השנה המעוברת. זמן חורף יימשך השנה שש חודשים תמימים, העמוסים בשקיעות בעומק הסוגיות ובבניין קומתם הרוחנית של הבחורים.
המעבר לשעון חורף
השנה המעבר לשעון חורף בישראל יתקיים בלילה שבין שבת פרשת לך לך ליום ראשון, ליל י"ד בחשון (24–25 באוקטובר 2026), מה שיוצר קושי מסוים בהתנהלות בשבועיים הראשונים של הזמן.
אין מדובר באתגר גדול, שכן עקב השקיעה המוקדמת יחסית בשבועות אלה, גם כך תפילת מנחה מתקיימת אחרי סדר א' ותפילת מעריב בערב אחרי או לפני ארוחת ערב. אך הוזזת השעון כשלעצמה מהווה קושי מסוים.
ישנן ישיבות שכבר בתחילת הזמן עברו לשעון חורף במטרה לחסוך את הקושי, אך רובן ככולן יחליפו את השעון בעיתו ובזמנו, שכן כאמור לא מדובר בשינוי דרמטי על סדרי הישיבה.
עם זאת, נהוג בחלק מהישיבות הליטאיות כמו אור ישראל חדק"ס ועוד ישיבות לעבור לשעון חורף כבר בתחילת זמן אלול, במטרה לאפשר אמירת סליחות בשעה סבירה, כאשר חצות הלילה מגיע לפני השעה 12 בלילה.
סדר "חלבי" בלילות שבת הארוכים
אחד המנהגים שהפכו נפוצים בעולם הישיבות כיום הוא סדר לימוד ממושך בלילות החורף הארוכים. כאשר תפילת מעריב והסעודה בישיבה מסתיימות כבר בשעה 18:30-19:00, ולאחריהן ניגשים הבחורים לסדר לימוד אל תוך הלילה.
עם השנים ניתן לסדר הלימוד כינוי פופולארי "סדר חלבי", שכן בישיבות רבות נהוג להגיש בסיום הלימוד כיבוד חלבי מיוחד ללומדים, שכבר עברו שש שעות מאז אכלו את העוף הטעים של הישיבה.
במקומות רבים מוגש כיבוד גם במהלך הסדר, לפעמים מטעם הישיבה ולעיתים מתוך יוזמה פרטית של בחורים. הכל במטרה להשלים את חווית הלימוד והיגיעה אל תוך הלילה.
בישיבות רבות נהוג לשלב במהלך הסדר שיעור מיוחד או "חבורה" מטעם אחד מהרבנים לקבוצה המעוניינת להקדיש את הלימוד בלילות שבת לסוגיות אחרות שאינן כלולות בסדרי הלימוד הרגילים שבישיבה.
סדרי מוצאי שבת
לצד סדרי הלימוד המיוחדים בלילות שבת, גם מוצאי שבת הארוכים מנוצלים בעיקר לכתיבה וסיכום הסוגיות שנלמדו בשבוע החולף. כמו בלילות שבת, גם סדרי הלימוד במוצאי שבת מלווים בשיעורים ו"חבורות" של אחד מהרבנים של הישיבה.
בישיבות רבות משקיעים מאמץ מיוחד לדאוג לאווירה מרוממת ומיוחדת בבית המדרש, שכן זמן מוצאי שבת הארוכים הוא "מועד לפורענות" כביכול ליציאה מהישיבה למקומות שאין דעת הישיבה נוחה מהם.
בחלק מהמקומות ישנו תגמול כספי על השתתפות בסדר, ובחלק מהמקומות סדר מוצאי שבת הוא זמן לעשיית מבחנים על החומר הנלמד, כאשר הבחורים מתגמלים על ציונים טובים, מה שדואג בין כך ובין כך להשארת הבחורים במסגרת הישיבה.
יהי רצון שיהיה זה זמן של עלייה, שקיעות בלימוד, הצלחה וסייעתא דשמיא בכל העניינים לכל אלפי בחורי הישיבות בארץ הקודש.
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