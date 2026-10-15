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ח"כ מאיר פרוש, יו"ר סיעת שלומי אמונים, הצהיר בפודקאסט משותף עם מ"מ ראש עיריית בית שמש שמעון גולדברג כי הוא תומך בעריכת פריימריז במפלגות החרדיות. "אני חושב שזה הדבר הכי טוב והכי חשוב", אמר פרוש, בהצהרה חריגה על רקע המאבקים הפנימיים באגודת ישראל.

השיחה, שהתנהלה בגילוי לב, עסקה בהיסטוריה הפוליטית של אגודת ישראל, במאבקים על ייצוג ובצורך לתת מקום לכל קהילה. פרוש שיתף זיכרונות מימיה הראשונים של הפעילות הפוליטית בבית שמש: "אני זוכר שפעם היה לאגודת ישראל נציג אחד בעירייה, וזה היה פעם חצי קדנציה אגודה, חצי קדנציה גור. אבל כשמתחיל להיות צפוף, כמו ילדים שמוציאים מהבית... ניסינו כך וכך, ואנחנו כציבור כלל-חסידי אמרנו שצריכים לבחור נציגים". גולדברג חשף כי כניסתו לתפקיד התאפשרה בזכות פריימריז פנימיים שנערכו בין כלל הקהילות: "היה כעס גדול ווואקום מאוד גדול בבית שמש. ישבו כל ראשי הקהילות, ובסופו של דבר עשו פריימריז עם הצבעות ופתקים בקלפי של ועדת בחירות". פרוש ניצל את ההזדמנות להסביר את השקפתו בנוגע לפריימריז במפלגות החרדיות, והביע עמדה חיובית כלפי השיטה. לדבריו, הפריימריז מעניקים יתרון משמעותי, במיוחד כשהוא נדרש להתמודד מול עשרות קהילות הדורשות מענה. יהדות התורה פותחת מטות בחירות | סיקור נרחב דוד קליין | 14.10.26 גולדברג השיב בתקיפות כי השיטה היא "הדבר החשוב ביותר". "מה שמחייב נציג ציבור לעבוד בשביל כל הקהילות, ולא לייצג רק את האינטרסים שלו... זה באמת לתת ביטוי לכל קהילה קטנה", הסביר. "בבית שמש אין מישהו שיודע להוביל לבד או למלא לבד מנדטים, ולכן צריך לייצר את החיבורים האלה".

פרוש מתייחס לנושא הפריימריז במפלגות החרדיות פרוש מתייחס לנושא הפריימריז במפלגות החרדיות 10 10 0:00 / 4:51

גולדברג הוסיף: "העובדה שאתה מחויב לקהילה היא המבחן שלנו כנציגי ציבור. יש קהילות של 20-30 איש ויש להם בית כנסת? כן, והחוכמה היא לנהל את מארג האינטרסים של כולם כמו פאזל, בלי שאחד יבוא על חשבון השני".

במהלך הפודקאסט חזר גולדברג ושאל: "שואלים הרבה אנשים את עצמם, מדוע אם השיטה של הפריימריז שהצליחה למשל מאוד בבית שמש, בסופו של דבר נבחרתי ואנחנו נבחרים מכוח הקהילות, פריימריז – למה לא עושים פריימריז ברמה ארצית?".

פרוש השיב: "אני חייב לומר לך שהייתי בתוך ועדת התקנון של אגודת ישראל. בשנת תשנ"ד היה חוק המפלגות, היו צריכים לעשות תקנון, אז היה אז חידוש... אבל בכל אופן, בתקנון של אגודת ישראל כתוב, שחברי הכנסת יכולים להיבחר או על ידי המרכז הארצי או המועצה הארצית, או שאפשר להסמיך את ההנהלה שתפעל בכוח של ועידה ארצית, או על ידי פריימריז".

"ואני ניהלתי פעם מאבק, ודאי שזה לא לגיל שלך, אבל ניהלתי מאבק פעם עם מודעות בעיתונות השבועית", סיפר פרוש. "'המודיע' לא היה מכניס כאלו מודעות, אבל בשבועונים הייתי מכניס מודעות על פריימריז. אני חושב שזה הדבר הכי טוב והכי חשוב".

פרוש הרחיב והסביר את מעלת השיטה: "כשאתה נבחר בפריימריז, אתה מרגיש הרבה יותר מחויב לאלה שבוחרים, כן? אתה אף פעם לא יודע, כל אחד אומר לך 'בחרתי בך, עזרתי לך'. אני חושב שבסוף, אם נרצה להמשיך ולהתקיים ולהיות תנועה תוססת ורעננית – נצטרך לעבור לשיטה הזו. אי אפשר להיות במצב הזה, שלפני 50 שנה היו בחירות פנימיות ואני מקבל את זה או את זה או את זה".

בהמשך תקף פרוש את חסידות גור: "קח את הדוגמה שלפני חמש שנים, אני עוררתי את השאלה הזו: למה הסיעה המרכזית צריכה לקבל גם את המקום הראשון וגם את המקום החמישי? למה? אין להם ודאי גם לשיטתם יותר מאשר מנדט. וגם אם יש להם יותר מאשר מנדט, אז ברור שיש להם נציגי ציבור מוכשרים גם שיודעים לספק את הסחורה ומקבלים... למה אי אפשר לתת את התחושה לעוד קהילה? אז זה בא בטוב, אז זה היה צאנז".

השיחה מתקיימת על רקע המתיחות הפוליטית המתמשכת באגודת ישראל. לפני מספר שבועות התייחס פרוש בהרחבה למהלך הפיצול באגודת ישראל, כאשר הוא יחד עם בעלזא פרשו והקימו סיעה נפרדת - 'חומת תורת ישראל'. "מה שקרה עם הכספים זה מעשה שאסור לעשותו", אמר אז פרוש, "גם אם הייתי רוצה לשתוק על כך, ואני לא, הזעקה של הנציגים שלנו בשטח חייבה אותי לעשות מעשה".