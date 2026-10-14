מועמדת בכירה ברשימת וינטר: הציוצים שנחשפו

פחות משבועיים לפני הבחירות, מפלגת 'עמך ישראל' של תא"ל במילואים עופר וינטר נקלעת לסערה נוספת. אתר 'סרוגים' חשף שורה של ציוצים וטורים שפרסמה בעשור האחרון נטעלי שם טוב, המשוריינת במקום השלישי ברשימה. התבטאויותיה מעמידות אותה הרחק משמאל לקו הניצי שהמפלגה מציגה לבוחרים.

שם טוב, מגישה לשעבר בחדשות 12 ו-13, הצטרפה למפלגה באוגוסט האחרון. החשיפה מגיעה ימים ספורים אחרי הסערה סביב יוסף חדאד, גם הוא ממועמדי המפלגה, שהתבטא בעד מדינה פלסטינית.

אזריה, בצלם וההפרדה באוטובוסים

על פי התחקיר שערך אריה יואלי באתר 'סרוגים', ביום תקרית אלאור אזריה במרץ 2016 תהתה שם טוב ברשת X מה היה קורה "לולא המצלמה של בצלם".

בטור שפרסמה באתר חדשות 12 תקפה שם טוב את ההחלטה להפריד בין נוסעים פלסטינים ליהודים באוטובוסים ביהודה ושומרון. ההחלטה התקבלה מטעמי ביטחון, אך היא הגדירה אותה כבושה ותיארה אותה כפגיעה בדמוקרטיה הישראלית. באותו טור גם מתחה ביקורת על חברי הכנסת מהשמאל, שלטענתה לא נזעקו מהמהלך עצמו אלא רק מהתגובות בעולם.

ב-2014, על רקע ההסלמה בדרום, השוותה באירוניה בין תוספת תקציב קטנה לילדי האזור לבין מאות מיליוני שקלים שאושרו להעמקת הריבונות במזרח ירושלים.

"חפים מפשע" בעזה

גם בשנים האחרונות לא השתנה הקו. במבצע "מגן וחץ", שקדם לטבח שמחת תורה, שאלה שם טוב בשידור חי אם בדירה בעזה שהותקפה היו חפים מפשע. כשגולשת תקפה אותה על כך, השיבה שתמיד תצטער על מותם של חפים מפשע שמחבלים משתמשים בהם כמגן אנושי. היא הוסיפה שזו גם עמדת מדינת ישראל, ושלמותם יש השלכות על הלגיטימציה ועל ההסברה.

לפי 'סרוגים', באתר "התנועה לעיתונות ציבורית" מופיעה שם טוב עד היום כחברת צוות שמובילה את הפעילות בצפון. את התנועה הקים פעיל השמאל יאיר טרצ'יצקי, שהתמודד בעבר בפריימריז של מפלגת העבודה. הקרן החדשה לישראל רשומה כשותפה של התנועה, ובדוח הכספי שלה לשנת 2019 מופיע מענק של 20 אלף דולר לתנועה.

ב'עמך ישראל' דחו את הטענות. לדבריהם: "הם מפחדים. נטעלי שם טוב ששילמה מחירים כבדים במשך שנים על עמדות הימין שלה, לא צריכה להוכיח לציבור הישראלי שהיא אשת ימין".