שבועיים לפני מועד הבחירות, הסערה הפוליטית סביב חוק הגיוס מגיעה לשיא חדש. יו"ר ש"ס אריה דרעי הציב הבוקר אולטימטום פומבי נחרץ, והבהיר כי הסדרת מעמדם של בני הישיבות היא תנאי בלעדי ומוחלט שייקבע עוד לפני שום משא ומתן על תיקים או תקציבים.

דרעי העניק את הראיונות לרגל יום השנה להסתלקותו של מרן פוסק הדור הגאון רבי עובדיה יוסף זצוק"ל. בדבריו הצהיר כי תנאי הסף לכניסה לממשלה הוא חקיקת החוק תחילה.

יו"ר ישראל ביתנו, ח"כ אביגדור ליברמן, יצא במתקפה ישירה נגד דרעי בעקבות הצהרותיו. ליברמן האשים את דרעי בניסיון לכפות פטור קבוע וטען כי הצבעה לגוש הימין תגדיל את הנטל על הציבור המשרת.

"שר ההשתמטות דרעי, מודה בקולו שיסכים להרכבת ממשלה רק אם הבובה שלו נתניהו יסכים לפטור מגיוס את כל החרדים – לצמיתות", מסר ליברמן בתגובתו המלאה. "מה זה אומר בפועל? שהצבעה לממשלת המשתמטים בראשות ביבי ודרעי פירושה עוד נטל על המשרתים, עוד מאות ימי מילואים ועוד הארכת שירות לחיילי הסדיר!".

ליברמן הוסיף: "איך עוצרים את הטירוף הזה? ב-27.10 שמים ל בתיבה ו-28.10 נתעורר למציאות חדשה: 100% לחיילים ואפס עגול למשתמטים!".

בראיונותיו התייחס דרעי גם לגל מעצרי בחורי הישיבות שאינם מתייצבים, תקף את מערכת האכיפה והייעוץ המשפטי, וטען כי מדובר ברדיפה פוליטית שאינה מסייעת לצבא. הוא מתח ביקורת חריפה על היועצת המשפטית לממשלה, וחזר על המשפט "עברנו את פרעה – נעבור גם את זה".