נתניהו על המשפט: הגיע הזמן להפסיק את הצייד הפוליטי

נתניהו בריאיון - צילום: באדיבות ערוץ 14 נתניהו בריאיון | צילום: צילום: באדיבות ערוץ 14 10 10 0:00 / 2:10

ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס אמש (שלישי) בריאיון לתוכנית "הפטריוטים" בערוץ 14 לדיווחים על מעורבות זרה ביום הבחירות, והצהיר בגלוי: "איראן מנסה לחבל בבחירות באמצעות זרועות הטרור חמאס וחיזבאללה".

"זה נכון לחלוטין – הם אומרים בגלוי שהם צריכים להפיל אותי, כי הרצון האמיתי שלהם הוא לחסל את מדינת ישראל", הבהיר נתניהו. ראש הממשלה הזהיר מפני ניסיונות חבלה במערכת הבחירות, והביע דאגה מהמצב הצמוד בסקרים: "אני מודאג מאוד. אנחנו במצב של תיקו צמוד. נכריע את המערכה הזו רק אם הציבור שלנו יקום ויצא להצביע".

ראש הממשלה בריאיון - צילום: באדיבות ערוץ 14 ראש הממשלה בריאיון | צילום: צילום: באדיבות ערוץ 14 10 10 0:00 / 0:39

נתניהו הכחיש בתוקף דיווחים לפיהם נפגש עם בכיר מצרי שהזהיר אותו מפני אירועי השבעה באוקטובר. לדבריו, הוא פנה ישירות לרשויות המוסמכות כדי להוציא את האמת לאור. על פי דיווחים קודמים, ראש הממשלה ביקר באיחוד האמירויות בהזמנת נשיא המדינה, אך הכחיש כל קשר לניסיון לקבל הכחשה על אזהרות שהתקבלו בעבר. תלונה בבית הדין נגד בכירי גור דוד קליין | 12.10.26 בהמשך הריאיון שיגר נתניהו אזהרה חריפה כלפי בית המשפט העליון בסוגיות ביטחוניות: "בג"ץ רוצה להחזיר את תושבי ג'נין וטולכרם? הוא יכול לרצות – יש גבול לטרלול! זה פשוט לא יקרה". דבריו הגיעו על רקע ביקורו בקו התפר, שם הדגיש: "מי שישלוט בשטח הזה וישאר בו זה צבא ההגנה לישראל. לא יהיה פה צבא ערבי ממערב לירדן".

היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט ( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

בהתייחסו לעדותו של היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט, קרא ראש הממשלה לסגירת התיקים נגדו באופן מיידי: "המשפט הזה לא היה צריך להתחיל בכלל – ועכשיו הגיע הזמן להפסיק אותו. צריך לחקור לעומק את כל מי שלקח חלק בצייד הפוליטי הזה".

דבריו הגיעו בעקבות עדותו של מנדלבליט בבית המשפט, שם הודה כי לא הכיר חלק מהפרטים שהציג סנגור נתניהו עורך הדין עמית חדד, אך הסתייג מהטענה שהפרקליטות הסתירה ממנו מידע במכוון. מנדלבליט הבהיר בעדותו: "לא קיבלתי שום החלטה בתיקי נתניהו תחת לחץ".