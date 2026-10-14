סקרים חדשים: פער של 11 מנדטים בין הסקרים

( צילום: Miriam Alster/Flash90 )

שני סקרים שפורסמו אמש (רביעי) מציגים תמונות שונות באופן ניכר של המפה הפוליטית, כאשר פחות משבועיים נותרו עד מועד הבחירות.

בסקר חדשות 13, מפלגת "ישר!" בראשות גדי איזנקוט ממשיכה להוביל במספר המנדטים עם 20 מנדטים, ואחריה הליכוד בראשות בנימין נתניהו עם 18 מנדטים. מפלגת ביחד בראשות נפתלי בנט זוכה ל-12 מנדטים. בגזרה החרדית, יהדות התורה בראשות יעקב אשר מקבלת 8 מנדטים, ואילו ש"ס בראשות אריה דרעי זוכה ל-7 מנדטים. הציונות הדתית-זהות בראשות בצלאל סמוטריץ' ומשה פייגלין מקבלת 6 מנדטים, ועוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר זוכה ל-8 מנדטים. במפלגות המרכז והשמאל, הדמוקרטים בראשות יאיר גולן וישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן מקבלות 9 מנדטים כל אחת. הרשימה המשותפת של חד"ש, תע"ל ובל"ד זוכה ל-9 מנדטים, ורע"ם בראשות מנסור עבאס מקבלת 6 מנדטים. יהדות התורה פותחת מטות בחירות | סיקור נרחב דוד קליין | 13:40 ליברמן מגיב: "שר ההשתמטות מודה בקולו" דוד קליין | 12:42 1 התפתחות בולטת בסקר זה היא עליית שתי מפלגות קטנות מעבר לאחוז החסימה: מפלגת המילואימניקים והכלכלית בראשות יועז הנדל וירון זליכה עוברת עם 4 מנדטים, וכך גם מפלגת עמך ישראל בראשות עופר וינטר עם 4 מנדטים. על פי חלוקת הגושים בסקר ערוץ 13, גוש נתניהו מקבל 51 מנדטים, לעומת 50 מנדטים לגוש האופוזיציה. המפלגות הערביות מקבלות יחד 15 מנדטים, ומפלגת זליכה-הנדל 4 מנדטים נוספים.

( צילום: Flash90 )

בסקר ערוץ 14 שפורסם באותו מועד, התמונה שונה באופן ניכר: הליכוד היא המפלגה הגדולה ביותר עם 29 מנדטים, ואחריה ישר של איזנקוט עם 20 מנדטים. מפלגת יחד של בנט מקבלת 11 מנדטים — זינוק של ארבעה מנדטים לעומת הסקר הקודם של הערוץ.

בגזרה החרדית, ש"ס מקבלת בסקר זה 10 מנדטים, ויהדות התורה 8 מנדטים. עוצמה יהודית של בן גביר זוכה ל-8 מנדטים, והציונות הדתית וזהות מקבלת 7 מנדטים.

הדמוקרטים של יאיר גולן מקבלים 8 מנדטים, הרשימה המשותפת 9 מנדטים, ובתחתית הסקר — ישראל ביתנו ורע"ם עם 5 מנדטים כל אחת.

על פי חלוקת הגושים בסקר ערוץ 14, גוש נתניהו זוכה ל-62 מנדטים — פער של 11 מנדטים לעומת סקר ערוץ 13 — לעומת גוש האופוזיציה והשמאל שמקבל 44 מנדטים. המפלגות הערביות מקבלות 14 מנדטים.

בניגוד לסקר ערוץ 13, בסקר ערוץ 14 לא עוברות את אחוז החסימה מפלגתם של הנדל וזליכה ומפלגתו של עופר וינטר עמך ישראל.