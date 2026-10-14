ראש הממשלה בנימין נתניהו השיב בחריפות לתביעת לשון הרע שהגיש נגדו ראש השב"כ לשעבר רונן בר, ובעיקר לטענה המרכזית בכתב התביעה שלפיה לא היה בידיו מספר הטלפון של ראש הממשלה בליל ה-7 באוקטובר.

"רונן בר, שראה את הסימנים המעידים בליל ה-7 באוקטובר ולא התקשר אליי, אומר היום שלא היה לו את מספר הטלפון שלי", כתב נתניהו. "רונן, אתה רציני?"

נתניהו הבהיר כי בר החזיק במספר הטלפון האדום שלו, וכי יכול היה ליצור עמו קשר באופן מיידי כפי שנוהגים כל ראשי מערכת הביטחון. "מאבטחי השב"כ, פקודיך, שנמצאים איתי 24/7, היו יכולים להשיג אותי תוך דקות", הוסיף.

ראש הממשלה סיים את דבריו במסר חריף: "כמה חיים היינו יכולים להציל אם רק היית מתקשר בזמן".

ויז'ניץ מרכז עוזבת את הסיעה המרכזית חיים כהן | 13.10.26

התגובה הגיעה בעקבות תביעת לשון הרע שהגיש בר נגד ראש הממשלה לבית המשפט המחוזי מרכז. במסגרת כתב התביעה חשף בר מסמכים ותיעודים שלטענתו מוכיחים "רצף התרעות חוזרות ונשנות" שנמסרו לנתניהו לאורך שנת 2023.

בכתב התביעה טען בר כי נתניהו ניהל נגדו מסע הכפשה באמצעות פרסומים שקריים על תפקוד שירות הביטחון הכללי לפני מתקפת חמאס ובמהלכה. לדבריו, הפרסומים נועדו להסיט את האחריות למחדל מראש הממשלה ולהטילה על גורמי הביטחון.

בר חשף במסגרת התביעה כי במהלך שנת 2023 העביר לראש הממשלה שני "רצפים דרמטיים" של אזהרות. הרצף הראשון התקיים בימים המתוחים של המחאה נגד החקיקה המשפטית במרץ-אפריל 2023, והרצף השני התמקד בהתרעות שנמסרו בחודשים שקדמו למתקפה.

לטענת בר, באחת השיחות ביולי 2023 אמר לנתניהו: "אני מוסר לך התרעה למלחמה". עוד הוסיף כי הציע להשתמש ברחפן נפץ לצורך ביצוע התנקשות בשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר.

מנגד, עשויה להתעורר שאלה משפטית מקדמית שתשפיע על גורל התביעה: האם ההתבטאויות שעליהן מבוססת התביעה נהנות מחסינות משפטית. סעיף 1 לחוק חסינות חברי הכנסת מעניק לחבר כנסת חסינות מהותית מפני אחריות אזרחית ופלילית על דברים שנאמרו במילוי תפקידו או למען מילויו.