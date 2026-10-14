רונן בר, ראש השב"כ לשעבר, הגיש אתמול (יום רביעי) תביעת דיבה נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו בבית המשפט המחוזי מרכז. בכתב התביעה מפרסם בר לראשונה מסמכים ותיעודים שלטענתו מעידים על "רצף התרעות חוזרות ונשנות" שהועברו לראש הממשלה במהלך שנת 2023.

"קורא לרה"מ שלא להסתתר מאחורי טענת חסינות - האמת תתברר בבית המשפט", הצהיר בר לאחר הגשת התביעה. "בהיעדר ועדת חקירה ממלכתית, האמת תתברר בבית המשפט. מעט מן האור יסלק הרבה מן החושך".

התביעה הוגשה בעקבות ציוץ שבו האשים ראש הממשלה את בר ב"מחדלים ופשעים", וטען כי ראש השב"כ "ידע על סכנה אמיתית, והחליט שלא להתקשר ולעדכן את ראש הממשלה, לא להתריע לכיתות הכוננות ולכוחות צה"ל בשטח, לא לפנות את מסיבת הנובה – ורק לשלוח צוות טקילה מצומצם".

"אני מוסר לך התרעה למלחמה"

בכתב התביעה מציג בר בפני בית המשפט חומרים שלטענתו מוכיחים כי העביר לראש הממשלה במהלך שנת 2023 שני "רצפים דרמטיים" של אזהרות.

הרצף הראשון התרחש בימים המתוחים של המחאה נגד החקיקה המשפטית במרץ-אפריל 2023, שהתלכדו עם תקופת הרמדאן וחג הפסח. לטענת בר, רצף התרעות זה הוא שהוביל את שר הביטחון דאז יואב גלנט לשאת את נאום האזהרה שלו, נאום שהוביל לפיטוריו הראשונים על ידי נתניהו.

בחודש יולי 2023, כך טוען בר, הוא התקשר לראש הממשלה ואמר לו במפורש: "אני מוסר לך התרעה למלחמה".

מאותו רגע, כך נטען בתביעה, הועברו התרעות כמעט מדי שבוע – בעיקר סביב חגי תשרי – תוך התייחסות ספציפית לרצועת עזה, ליחיא סינוואר ולארגון חמאס.

"ראש הממשלה נתניהו יצא בקמפיין הסתה חסר רסן וחסר אחיזה במציאות כנגד ראש השב"כ לשעבר", נמסר מטעם בר. "לאחר ששלוש שנים סרב להודות באחריותו ומנע מהציבור בכל דרך ועדת חקירה ממלכתית, החל בפרסום חלקי מסמכים באופן מניפולטיבי והפוך מהקשרם האמיתי".

"כמי שעמד בראש השירות, אני נושא באחריות"

למרות ההאשמות החריפות כלפי נתניהו, בר אינו פוטר את עצמו מאחריות למחדל. בכתב התביעה מבהיר ראש השב"כ לשעבר כי ההתרעות שנמסרו אינן מנקות אותו או את הארגון מהכשלים המודיעיניים בהבנת תוכניות חמאס.

"כמי שעמד בראש השירות, אני נושא באחריות לכך שהשב"כ כשל בחלקו במתן המודיעין הנדרש על מתקפת השבעה באוקטובר ועיתויה", הבהיר. "בהתאם לכך, בהרכנת ראש, התפטרתי מתפקידי".

באשר לתזמון הגשת התביעה הסביר בר: "המתנתי בשקט שלוש שנים לכינונה של ועדת חקירה, שסוף סוף תחשוף את עשיית השב"כ לצד הכשלים, וזאת מול עלילת דם מתמשכת. אולם, נוכח ההתפרצות שלוחת הרסן של ראש הממשלה, החלטתי שלא לשתוק ולהראות לציבור את המניעים שמאחורי התנהגות כה פסולה".

"ראיות מליל ה-7 באוקטובר מפריכות את העלילה"

כתב התביעה מתייחס באופן ספציפי לאירועי הלילה שקדם למתקפת הפתע, ומציג לדברי בר "ראיות חד-משמעיות המקעקעות כליל את הטענה כאילו השב"כ הסתיר מידע".

על פי התביעה, בניגוד מוחלט לטענותיו של נתניהו, השב"כ הפיץ התרעה לכלל גופי הביטחון כבר בשעה 03:03 לפנות בוקר. בר מדגיש כי המזכירות הצבאית בלשכת ראש הממשלה, כמו גם יתר הגופים הביטחוניים, עודכנו במלוא תמונת המצב המודיעינית – עובדה המתועדת במחשבי יומן החמ"ל של השב"כ ובכך, לטענתו, "מפריכה עלילה זו".

במסגרת כתב התביעה שילב בר ציטוטים מתוך מסמכים ודיונים סגורים. מכיוון שמסמכי המקור המסווגים אינם ניתנים לפרסום פומבי, פנה בר במקביל לבית המשפט ולצנזור הראשי בבקשה שיתירו את פרסומם, על מנת לאפשר לציבור להיחשף לתמונה המלאה.

התביעה הוגשה מבלי שבר יודע בשלב זה האם נתניהו יבחר להשתמש בחסינותו כראש ממשלה כדי להתגונן מפניה. בר דורש גילוי מסמכים ולוח הפגישות של נתניהו עם מערכת הביטחון וגורמים זרים, וכן בכוונתו לזמן לעדות את אנשי לשכתו ועוזריו של נתניהו.