אביחי מנדלבליט ( צילום: Avshalom Sassoni/Flash90 )

יו"ר הכנסת אמיר אוחנה פנה לנשיא המדינה יצחק הרצוג בבקשה להעניק חנינה לראש הממשלה בנימין נתניהו, בעקבות עדותו של היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט במשפט.

אוחנה, שנכח בעת מתן העדות, כתב במכתבו לנשיא כי הזדעזע מהפרטים שנחשפו. "הזדעזעתי לגלות מעדותו של היועמ"ש לשעבר כי גם שאריות האישומים שעוד נותרו – לאחר שהרכב השופטים הציע פעמיים לפרקליטות לחזור בה מאישום השוחד ומשכך סבורים הם שלא היה ולא נברא כזה – מתבססות על פעולות חקירה לא חוקיות", נכתב במכתב. לדברי יו"ר הכנסת, מנדלבליט אישר בעדותו כי פעולות החקירה כנגד ראש הממשלה נעשו ללא ידיעתו וללא אישורו. אוחנה הוסיף כי מנדלבליט לא קרא את הטענות בדבר 315 הפעמים הנטענות לסיקור תקשורתי חיובי המופיעים בסעיפי כתב האישום המתוקן, ואף אינו זוכר אם חתם בעצמו על כתב האישום המתוקן. אוחנה טען כי התנהלות זו חושפת "שרשרת של מחדלים, כשלים ועבירות על החוק". לדבריו, הדבר לא יכול להסתיים רק בדיווחים תקשורתיים, אלא צריך להביא את הנשיא לכדי החלטה בבקשת החנינה.

נשיא המדינה יצחק הרצוג ( צילום: יונתן סינדל/פלאש90 )

במכתבו התייחס אוחנה גם לעמדת מחלקת החנינות והייעוץ המשפטי לממשלה. "ניכר מעמדת מחלקת החנינות ומפעולות הייעוץ המשפטי לממשלה, כפי שבאו לידי ביטוי בהמלצת החנינה שהגיש השר אליהו, כמו גם בתדרוכים שהעניקו אלה לתקשורת בחודשים שמאז הגשת הבקשה, כי המערכת גמרה אומר לסיים את חייו הפוליטיים של רה"מ ותסכול רק לפשרה שתביא לתוצאה זו", כתב.

יו"ר הכנסת הדגיש כי לדעתו, "ההחלטה הצודקת, האמיצה והראויה לאור הממצאים, היא מתן חנינה לראש הממשלה". הוא ציין את ניסיונו המשפטי כמי שליווה עשרות ומאות כתבי אישום הן כמתמחה בפרקליטות והן כעורך דין לאחר מכן.

אוחנה התייחס גם לסוגיית גרירת ההליכים במערכת המשפט. "למרבה הצער, אחת מהרעות החולות של מערכת המשפט היא גרירת הליכים, כפי שניתן לראות זאת הן בהליך נגד ראש הממשלה, הן נגד אישי ציבור אחרים, והן נגד אזרחי ישראל", כתב. לדבריו, כשבעה חודשים עברו מאז הגיעה בקשת החנינה לנשיא. "די בעובדות שנחשפו כדי להכריע בבקשה", סיכם את מכתבו.

היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט העיד במשפט נתניהו לבקשת סנגורי ראש הממשלה. במהלך העדות אישר מנדלבליט כי היו פעולות חקירה חמורות שלא אושרו על ידו, וכי לא הכיר בזמן אמת את הלחצים שהופעלו על עד המדינה ניר חפץ.

נשיא המדינה אינו צפוי לקבל את בקשת החנינה שנשלחה על ידי יושב ראש הכנסת, בטח לא בזמן שישראל מתכוננת לבחירות חדשות בעוד פחות מחודש.