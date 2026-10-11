נתניהו נכנס לאולם בית המשפט ( צילום: חיים גולדברג, פלאש 90 )

שעה לאחר תחילת הדיון בבית המשפט המחוזי בירושלים נכנס היום (יום ראשון) ראש הממשלה בנימין נתניהו לאולם. טרם כניסתו מסר: "האמת יוצאת לאור".

עוד קודם לכן הגיעו למקום יו"ר הכנסת אמיר אוחנה, שר החוץ גדעון סער וחברת הכנסת טלי גוטליב, לקראת עדותו של היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, פרופ' אביחי מנדלבליט. מנדלבליט, שהגיש את כתבי האישום נגד נתניהו בנובמבר 2019 במסגרת שלושת תיקי האלפים, זומן לעדות כעד הגנה מרכזי בידי סנגוריו של ראש הממשלה, עורכי הדין עמית חדד ונועה מילשטיין. במוקד העדות צפויות לעמוד שאלות הנוגעות לאישורים שנתן מנדלבליט לפתיחת החקירות נגד ראש הממשלה, והאם פעולות חקירה מסוימות בוצעו ללא אישורו או ידיעתו. החקירה הנגדית צפויה להימשך שבעה ימי דיונים שאינם רצופים, שבועות ספורים בלבד לפני הבחירות לכנסת. לפני תחילת הדיון צעקה ח"כ גוטליב לעבר מנדלבליט: "איך חתמת על כתב האישום? מה עשית לנו?". סולברג: סרטון נתניהו – תעמולה אסורה בבלי | 06.10.26 זה המרצה שהואשם בתכנון טבח המוני דוד קליין | 07.10.26 בפתח הדיון התייחס מנדלבליט לתקרית שאירעה מחוץ לאולם כשהוא נשמע נסער: "כשהמתנתי בחוץ תקפה אותי עיתונאית, נצמדה אליי. אני באתי להעיד בבית המשפט. זה מפריע, ההטרדות האלה. היא מצמידה אליי טלפון ומטיחה בי טענות". התובע תדמור התייחס לעצם זימונו של מנדלבליט לעדות ומסר: "עדותו של תובע בתיק שהגיש היא חריג שבחריגים". תדמור הסביר כי הפרקליטות החליטה שלא להתנגד לעדות בשל הנסיבות הייחודיות של התיק, ובהן האישור שנתן מנדלבליט לפתיחה בחקירה בהתאם לחוק יסוד: הממשלה, והמזכר שהגיש בנוגע לסדר הדברים. תדמור הדגיש כי ההחלטה נוגעת לנסיבות המקרה בלבד ואינה משנה את מדיניות הפרקליטות.

אביחי מנדלבליט ( צילום: Avshalom Sassoni/Flash90 )

פרקליטו של נתניהו, עו"ד עמית חדד, פנה למנדלבליט: "אנחנו נחקור אותו בצורה מקצועית ולא מתלהמת, לא בשביל הקהל, אלא רק למען גילוי האמת. יש חלקים גדולים מהאמת שאתה לא מכיר ושהוסתרו ממך. יש גם אמירות שלך על זה".

במהלך העדות שאל עו"ד חדד אם ההחלטה להגיש את כתב האישום נגד ראש הממשלה הייתה החלטה אישית שלו, ומנדלבליט השיב: "החלטה אישית שלי".

כשנשאל על הכנותיו לעדות, סיפר מנדלבליט כי רענן את זיכרונו בין היתר באמצעות חיפוש כתבות באינטרנט שנראו לו רלוונטיות: "יש לי זיכרון לא רע על מה שקרה בתיק הזה". חדד תהה בתגובה: "על בסיס כתבות?", ומנדלבליט השיב: "התכוננתי, לא דיברתי עם אף אחד שקשור בתיק הזה. רעננתי את הזיכרון שלי".

מנדלבליט הוסיף כי נפגש פעם אחת עם עורך דין למשך כשעתיים, אך לא עסק בתוכן העדות אלא "יותר איך להעיד, מה צפוי להיות מבחינה פרוצדורלית". מנדלבליט הסביר גם מדוע לא השיב לשיחותיו של חדד לפני הדיון: "חשבתי שתובע שמגיש כתב אישום לא אמור להגיע לעדות".

עו"ד חדד שאל את מנדלבליט אם אמר בעבר למישהו שהמשטרה פועלת מאחורי גבו, ומנדלבליט ענה: "יכול להיות".

בהמשך נשאל אם אישר את כל פעולות החקירה שביצעה המשטרה בתיקי נתניהו, והבהיר כי לא כל פעולה הובאה לאישורו: "התיק הזה היה משמעותי עבורי הרבה יותר מכל תיק אחר. רציתי לשמוע על הפעולות העיקריות, לא עדכנו אותי ממש בכל פעולה". השופט משה בר-עם העיר על כך: "וממילא אדוני לא אישר כל פעולה", ומנדלבליט השיב: "וזה בסדר גמור".

לדבריו, לא הייתה מניעה שהמשטרה תבצע פעולות ללא אישור פרטני, אך בשל רגישות התיק ביקש שהעיקריות שבהן יוצגו בפניו. מנדלבליט הסביר בקול רועד את השיקולים המנחים שלו: "לא להשאיר חשד באוויר, חשד שיש לו פוטנציאל מבחינת אינטרס ציבורי להגיע לעבירה - אתה חייב לברר אותו".

מנגד פירט את חובת הפיקוח: "צריך להיזהר שמשטרת ישראל שתמיד - אין סוסים דוהרים. הם מנסים להגיע כמה שיותר חזק לכל חשד. זה דברים שתמיד אתה רואה אותם, לא רק בתיק זה, אלא בכל התיקים. ולכן חשוב הפיקוח הזה". כמו כן ציין כי לא היה מוכן שייכנסו לעניינים פוליטיים.

כשנשאל אם היו פעולות שלא אישר, השיב בחיוב וחשף כי תנ"צ בדימוס כורש ברנור דיווח לו בזמנו על האזנת סתר שבוצעה לנתן אשל: "הפעולה הזאת הרתיחה אותי. אמרתי שאני לא מוכן שיהיה דבר כזה", וציין כי הורה לבטלה והיא אכן בוטלה.

עו"ד חדד הציג בפני מנדלבליט את עדותו של כורש ברנור, שלפיה מנדלבליט אישר כל פעולה בחקירה. מנדלבליט דחה את הדברים: "לא נכון שאישרתי כל תג ותג בחקירה הזו". הוא הבהיר כי לפי החוק אין דרישה לאשר כל פעולה ופעולה, "אבל אני ביקשתי שאת הפעולות העיקריות יאשרו איתי".