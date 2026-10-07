הותר לפרסום: פרופסור שחר נבו, מרצה למתמטיקה באוניברסיטת בר אילן, הוא האיש שהוגש נגדו כתב אישום חמור בגין תכנון פיגועים נגד מאות אזרחים ערבים בישראל.

פרקליטות מחוז מרכז הגישה כתב אישום נגד המרצה בן ה-60 מפתח תקווה, שבמשך מספר שנים הגה ותכנן תוכנית קיצונית שכינה "עי"ט" – ראשי תיבות של "עם יעשה טרנספר". על פי כתב האישום, נבו תכנן לגייס 72 מחבלים יהודים שיחולקו ל-12 חוליות, שיבצעו פיגועים המוניים בערים מעורבות וביישובים ערבים.

התוכנית כללה רצח מאות רבות של אזרחי ישראל ערבים, לרבות בדואים, בכל רחבי הארץ וכן ערבים המתגוררים במזרח ירושלים ובאזור יהודה ושומרון. מטרת התוכנית, לפי כתב האישום, הייתה לגרום לבריחתם וגירושם לצמיתות לתחומי ירדן, לבנון ומדינות ערב.

כתב האישום מייחס לנאשם ביצוע עבירות ביטחוניות של הכנה לביצוע מעשה טרור לפי חוק המאבק בטרור, סחיטה באיומים ושיבוש מהלכי משפט. הפרקליטות מבקשת מבית המשפט לעצור אותו עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו.

על פי הפרסום, על רקע מהומות "שומר חומות" ובהמשך, ביתר שאת על רקע מלחמת "חרבות ברזל", החליט הנאשם מתוך מניע לאומני-אידאולוגי לתכנן ולהוציא אל הפועל מעשי טרור רבים באופן סימולטני. התוכנית כללה גם תכנון לגייס סיוע מגורמים חתרניים שיגויסו מתוך צה"ל.

לפי הפרסום, איש לא נעתר ליוזמה של המרצה. הנאשם אף ניסה לסחוט את משה פייגלין, אך ניסיונותיו לגייס תומכים לתוכניתו נכשלו. התיק נחקר על ידי ימ"ר מרכז במשטרת ישראל, שהצליחה לחשוף את התוכנית.

בעקבות הגשת כתב האישום, אוניברסיטת בר אילן הסירה את תמונתו של פרופסור נבו מאתר הסגל שלה. האוניברסיטה טרם פרסמה הודעה רשמית בנושא.